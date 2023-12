Le succès étonnant d'Elden Ring : FromSoftware reste perplexe

By

Résumé : Malgré le succès retentissant du jeu de rôle et d'action Elden Ring, l'équipe de FromSoftware reste incertaine quant aux raisons exactes de sa popularité. Yasuhiro Kitao, le producteur d'Elden Ring, a exprimé sa surprise face aux ventes massives du jeu lors des récents PlayStation Partner Awards 2023 au Japon. FromSoftware, connu pour son engagement à créer des jeux agréables et précieux, n'envisage pas de modifier son approche de développement basée sur le succès d'Elden Ring.

Elden Ring, le jeu acclamé par la critique, a laissé les fans et les experts de l'industrie impressionnés. Alors que le jeu approche de son deuxième anniversaire, les développeurs de FromSoftware n'ont pas encore complètement analysé les raisons de son incroyable triomphe. Selon Kitao, l'équipe est incapable de comprendre la réponse massive des joueurs et les chiffres de ventes sans précédent que le jeu a réalisés.

FromSoftware a toujours poursuivi une philosophie centrée sur la création de jeux qu'ils trouvent personnellement divertissants et significatifs. Malgré l’immense succès d’Elden Ring, cette approche fondamentale restera inchangée. Le studio ne s'efforcera pas de reproduire les exploits du jeu en poursuivant de nouveaux succès à succès.

Les performances extraordinaires d'Elden Ring l'ont propulsé au rang de titre le plus réussi de FromSoftware à ce jour. Après avoir expédié 20 millions d'exemplaires dans le monde en un an, le jeu a dépassé toutes les ventes de la série Dark Souls réunies. Bandai Namco, l'éditeur responsable des marchés européen et américain, prévoit que le triomphe d'Elden Ring générera des chiffres de ventes record pour le prochain Armored Core 6.

Alors que les détails entourant le DLC Elden Ring restent entourés de mystère, les producteurs ont assuré aux fans que les progrès dans son développement progressent régulièrement. Bien que la date de sortie précise du DLC n'ait pas encore été annoncée, la base de fans dévoués peut attendre avec impatience une extension qui promet d'intensifier leur amour et leur dévouement pour le jeu.

À la lumière du succès étonnant d’Elden Ring, les fans et les joueurs attendent avec impatience ce que l’avenir réserve à FromSoftware. Alors que le studio continue de se concentrer sur la fourniture d'expériences captivantes ancrées dans sa vision créative, la communauté des joueurs peut s'attendre à un contenu innovant et engageant qui captivera à nouveau son imagination.

