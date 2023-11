Le mod Armored Core 6 présente un gameplay coopératif passionnant

Armored Core 6: Fires Of Rubicon est déjà un jeu impressionnant, mais imaginez l'excitation de le combattre aux côtés de vos amis dans des robots géants. Eh bien, grâce au moddeur LukeYui, ce rêve est sur le point de devenir réalité. LukeYui, qui a précédemment apporté des fonctionnalités coopératives à Elden Ring et Sekiro : Shadows Die Twice, travaille sur un mod qui permettra le jeu coopératif dans Armored Core 6.

Dans une vidéo récente publiée par LukeYui, un extrait de la mission « Attack The Watchpoint » du jeu présente l'exaltante expérience coopérative à deux joueurs. Cependant, le moddeur va encore plus loin, affirmant que la version finale permettra à jusqu'à six joueurs de se joindre à l'action, avec un hôte et cinq invités. Cela signifie que vous et vos amis pourrez lancer ensemble un barrage de missiles sur les ennemis.

Le mod introduira également une mise à l'échelle des niveaux, permettant à l'hôte d'ajuster la difficulté en fonction du nombre de joueurs. Toutes les missions seront jouables en coopération et votre groupe persistera entre les missions. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de se reconnecter constamment, ce qui rend l'expérience coopérative fluide et agréable.

Bien qu'il n'y ait pas de date de sortie spécifique pour le mod coopératif Armored Core 6, vous pouvez vous attendre à le trouver sur la page NexusMods de LukeYui une fois qu'il sera prêt. En attendant, vous pouvez également consulter les précédents mods coopératifs de LukeYui pour Elden Ring et Sekiro.

Armored Core 6 : Fires Of Rubicon a déjà reçu des éloges pour son action brillante et son utilisation impressionnante des mechs. Cependant, avec l'ajout d'un gameplay coopératif, le jeu promet d'être encore plus passionnant et engageant. Alors rassemblez vos amis, améliorez vos robots et préparez-vous pour des batailles intenses dans le monde d'Armored Core 6.

