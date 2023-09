SRAM présente de nouveaux supports à œillets d'amortisseur avec élastomères

By

SRAM, un acteur majeur de l'industrie du vélo, a récemment déposé un brevet pour une conception révolutionnaire de support d'oeillet d'amortisseur. Le document de brevet décrit l'utilisation d'élastomères, ou ressorts en caoutchouc, placés entre l'amortisseur et le cadre. Cette innovation vise à relever les défis rencontrés par les systèmes de suspension des VTT en absorbant efficacement les petites vibrations causées par des surfaces inégales.

La génération actuelle de fourches de VTT, comme celles de RockShox, utilise déjà des élastomères appelés ButterCups pour absorber les vibrations à haute fréquence. Ces vibrations peuvent ne pas générer suffisamment de force pour activer le frottement statique de la suspension, ce qui entraîne une mauvaise réaction aux variations subtiles de la force au sol. Cela peut contribuer à la fatigue du cycliste et aux douleurs articulaires.

Les élastomères nouvellement proposés dans les supports d'oeillets d'amortisseur offrent plusieurs avantages. Ils répondent non seulement aux vibrations que les amortisseurs pneumatiques ont du mal à absorber, mais permettent également à la suspension de se comprimer légèrement plus tôt après avoir heurté des bosses. Cette réponse précoce affecte considérablement le confort général et l’adhérence des pilotes.

Contrairement aux ButterCups utilisés dans la suspension de fourche, les nouveaux élastomères d'amortisseur fonctionnent en conjonction avec l'ensemble de l'amortisseur, pas seulement avec le ressort pneumatique. Cela signifie que seule la friction minimale dans la tringlerie de suspension doit être surmontée pour que les élastomères s'engagent. De plus, lorsque la roue arrière bouge de trois millimètres pour chaque millimètre compressé par l’amortisseur, l’effet des élastomères est amplifié. Cette conception permet potentiellement jusqu'à 12 mm de mouvement au niveau de l'essieu arrière.

Les supports en élastomère peuvent être installés à chaque extrémité de l'amortisseur et peuvent être personnalisables en fonction des préférences du pilote. L'échange d'élastomères de dureté différente serait relativement simple, permettant aux utilisateurs d'adapter les caractéristiques de la suspension en fonction de leur poids ou de leurs préférences.

Bien qu'il ne soit pas clair si cette conception peut être adaptée aux amortisseurs existants, il est possible que les supports de cadre en élastomère puissent être fixés aux œillets d'amortisseur existants. Cependant, en raison de la longueur et du débattement accrus de l'amortisseur, la compatibilité avec tous les cadres de vélo peut être limitée.

Bien que ces supports à œillets d'amortisseur en élastomères soient encore en phase de brevet et ne soient peut-être pas produits, nous resterons attentifs aux développements ultérieurs de ce concept innovant. Les avantages potentiels qu’il offre pour améliorer les performances de la suspension du VTT ont certainement attiré l’attention de l’industrie.

