San Diego connaît un hiver El Niño inhabituel

San Diego est actuellement confrontée cet hiver à un phénomène climatique El Niño sans précédent, un contraste saisissant avec les années précédentes dominées par les conditions sèches de La Niña. Alors que d’autres régions du pays connaissent un changement significatif dans leurs conditions météorologiques, San Diego n’a pas encore connu beaucoup de changement.

Alors que les prévisionnistes avaient prédit qu'El Niño se poursuivrait jusqu'au début de l'hiver avec 90 % de chances de se prolonger jusqu'au printemps, San Diego a connu des niveaux de précipitations inférieurs à la normale depuis le début de l'année aquatique le 1er octobre. enregistré moins d’un pouce de précipitations accumulées entre les deux mois. Malheureusement, cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois, les perspectives climatiques pointant vers un démarrage lent de la saison des pluies.

En décembre, le comté de San Diego ne devrait connaître que des risques de précipitations légèrement supérieurs à la normale. Les températures de la région pour le mois restent incertaines, avec des chances égales d'être supérieures ou inférieures aux moyennes saisonnières. Les perspectives climatiques publiées par le Climate Prediction Center indiquent que ce n'est peut-être qu'au cours de la nouvelle année que San Diego connaîtra des conditions plus humides à mesure qu'El Niño se renforcera, accompagné de températures supérieures à la normale.

Il est toutefois crucial de noter que les conditions météorologiques restent imprévisibles et que les prévisionnistes ont généralement du mal à prédire avec précision les conditions plus d’une semaine à l’avance. Les perspectives à court terme estiment que certaines parties de la région pourraient connaître des probabilités plus élevées de précipitations et de températures dans les semaines à venir, contrastant avec les prévisions à long terme.

À l'approche des premiers mois de l'année, les prévisionnistes évalueront le reste de l'hiver El Niño pour déterminer s'il continuera à être plus sec que prévu. En fin de compte, la météo à San Diego reste en constante évolution, et elle ne fera que devenir plus claire à mesure que nous avançons dans la nouvelle année.

