Konami publie la mise à jour eFootball 2024 avec de nouvelles fonctionnalités et des ajustements de gameplay

Konami a lancé la dernière mise à jour majeure pour son jeu de service en direct, eFootball. La mise à jour, connue sous le nom d'eFootball 2024 version 3.0.0, introduit une variété de nouvelles fonctionnalités, mises à jour et ajustements de gameplay. Cependant, le très attendu mode Master League n’est toujours pas disponible.

Master League, un mode populaire de la série lorsqu'il s'appelait Pro Evolution Soccer, est absent depuis le lancement d'eFootball en septembre 2021. Konami avait précédemment déclaré que le mode serait publié en tant que contenu supplémentaire payant en 2023. Sauf retard, il devrait être inclus dans une future mise à jour dans les mois à venir.

Certaines des modifications apportées dans la mise à jour eFootball 2024 incluent la suppression du « niveau de style de jeu en équipe » en tant qu'élément de jeu, ce qui signifie que les joueurs n'auront plus de « maîtrise du style de jeu en équipe » ou les capacités affectées par celui-ci. La fonctionnalité qui modifiait les images des joueurs après avoir atteint le niveau maximum a également été supprimée.

D'autres mises à jour incluent la suppression des cartes de joueur Foil, l'ajout d'options météo « Pluie » et « Neige » pour certains stades, de nouvelles fonctionnalités de plan de jeu, la possibilité d'effectuer un entraînement de niveau et une progression du joueur à partir de l'écran Détails du joueur, et des équipes plus authentiques. pour les essais et les matchs entre amis.

La mise à jour d'eFootball 2024 comprend également des licences mises à jour, des données d'équipe, des photos de joueurs, des graphiques et des photos de manager, ainsi que des correctifs de gameplay et des ajustements concernant les dribbles, les feintes, les pièges, les passes, les tirs, les coups de pied et la défense.

Les joueurs peuvent s'attendre à voir des mises à jour des structures des équipes dans des ligues telles que la Ligue anglaise, la Ligue italienne, la Ligue espagnole et bien d'autres, reflétant les données de la nouvelle saison.

Si la mise à jour eFootball 2024 apporte diverses améliorations et ajouts au jeu, les fans attendent toujours avec impatience la sortie du mode Master League. La mise à jour est disponible en téléchargement dès maintenant.

