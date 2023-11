Présentation de l'Edifier Zero X : des écouteurs sans fil confortables et riches en fonctionnalités

Edifier, une marque audio leader, a récemment dévoilé sa dernière offre en Chine – l'Edifier Zero X. Avec un prix de 199 CNY (environ 27 $ US), ces écouteurs sans fil sont sur le point de fournir une alternative convaincante aux Apple AirPods 3e génération.

Le confort occupe une place centrale avec l'Edifier Zero X. Arborant un design semi-intra-auriculaire, ces écouteurs s'adressent aux personnes qui trouvent les écouteurs intra-auriculaires traditionnels inconfortables. Bien qu'ils n'offrent pas d'isolation phonique passive, la forme ergonomique et la construction légère de chaque tête (pesant seulement 3.5 grammes) garantissent un ajustement confortable tout au long de la journée.

En plus de mettre l'accent sur le confort, l'Edifier Zero X offre des performances de batterie impressionnantes. Avec une charge complète, les écouteurs peuvent offrir jusqu'à 7 heures de lecture. Avec le boîtier de chargement inclus, les utilisateurs peuvent profiter d'une autonomie totale allant jusqu'à 28 heures, ce qui les place parmi les meilleures options disponibles sur le marché.

En matière de qualité audio, l'Edifier Zero X ne déçoit pas. Équipés de haut-parleurs à membrane PET de 13 mm, ces écouteurs offrent une expérience sonore bien équilibrée et détaillée. Edifier a encore amélioré la sortie audio en incorporant une structure de guide d'ondes sonore inversée, qui renforce les basses et minimise les niveaux de distorsion pour une expérience d'écoute immersive.

En termes de connectivité, les écouteurs sans fil Zero X sont dotés de Bluetooth 5.3, la dernière norme en matière de technologie audio sans fil. Cela garantit une lecture audio fluide et à faible latence pour une expérience d’écoute ininterrompue.

L'Edifier Zero X est doté de plusieurs fonctionnalités pratiques, notamment des commandes tactiles intuitives et un indice IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Ces attributs rendent les écouteurs idéaux pour les activités de plein air, garantissant une durabilité et une fiabilité durables.

Dans l’ensemble, l’Edifier Zero X offre une combinaison convaincante de confort, de performances et de commodité à un prix abordable. Que vous soyez un passionné de fitness, un navetteur ou simplement un audiophile à la recherche d'une expérience audio sans fil exceptionnelle, l'Edifier Zero X vaut certainement la peine d'être considéré.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix de l'Edifier Zero X ? L'Edifier Zero X coûte 199 CNY, soit environ 27 $ US. Quelle est l'autonomie de la batterie du Zero X ? Avec un niveau de batterie plein, les écouteurs Zero X peuvent durer jusqu'à 7 heures. Lorsqu'elle est combinée avec le boîtier de chargement, la durée d'exécution totale s'étend jusqu'à 28 heures. Les écouteurs Edifier Zero X offrent-ils une isolation phonique passive ? Non, la conception semi-intra-auriculaire du Zero X n'offre pas d'isolation phonique passive. Cependant, il offre un ajustement confortable à ceux qui trouvent les écouteurs intra-auriculaires inconfortables. Quelle est la version Bluetooth des écouteurs Zero X ? Les écouteurs sans fil Zero X sont dotés de Bluetooth 5.3, la dernière norme en matière de solutions audio sans fil. Les écouteurs Edifier Zero X sont-ils résistants à l'eau et à la poussière ? Oui, les écouteurs Zero X ont un indice IP54, ce qui les rend résistants à l'eau et à la poussière. Cela les rend adaptés aux activités de plein air.