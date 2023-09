Edifier W320TN : de véritables écouteurs sans fil intelligents et de haute qualité

Les écouteurs Edifier W320TN True Wireless Noise Cancellation sont récemment arrivés sur le marché, offrant aux utilisateurs une expérience audio avancée. Ces écouteurs sont dotés de fonctionnalités telles qu'un système adaptatif multimodal AI, l'encodage audio LDAC et l'accent mis sur l'amélioration de la lecture de musique et des appels téléphoniques.

La caractéristique remarquable du W320TN est son système adaptatif multimodal AI, qui combine des sons et des algorithmes pour offrir une suppression robuste du bruit, une qualité sonore haute fidélité et des appels vocaux clairs. Edifier a résolu le problème courant des fuites d'air grâce à des analyses et des tests minutieux, établissant un équilibre entre l'isolation phonique et la conscience du monde réel.

En matière de qualité audio, le W320TN ne déçoit pas. Avec l'encodage et le décodage audio LDAC et un taux d'échantillonnage de 96 kHz/24 bits, ces écouteurs peuvent transmettre trois fois plus de détails musicaux que leurs concurrents. De plus, ils sont certifiés Hi-Res Wireless, garantissant un décodage et une restauration audio précis pour une expérience audio immersive.

Les appels vocaux d’une clarté cristalline sont un autre point fort de ces écouteurs. Ils disposent de 3+3 microphones avec suppression adaptative du bruit environnemental AI, qui élimine activement le bruit de fond pour garantir des conversations ininterrompues, même dans des environnements bruyants.

Le W320TN offre une longue durée de vie de la batterie, avec seulement 10 minutes de charge offrant une heure d'utilisation. Avec l'ANC activé, les écouteurs offrent 3.5 heures de lecture, qui s'étendent jusqu'à 5.5 heures lorsque l'ANC est désactivé. Couplé au boîtier de chargement, le W320TN offre une autonomie totale de 14 heures avec ANC et 22 heures avec ANC désactivé.

En termes d'ergonomie et de fonctionnalités supplémentaires, le W320TN offre une conception ouverte et légère pour réduire la pression auditive. Il dispose également d'un capteur de détection de port infrarouge qui met en pause la musique et la suppression du bruit lorsque les écouteurs sont retirés. Ces écouteurs peuvent être connectés simultanément à deux appareils Bluetooth, permettant une commutation rapide des appareils. Avec un indice IP54, ils résistent à la transpiration et aux éclaboussures, adaptés aux amateurs de salle de sport et de plein air.

Pour les joueurs mobiles, le W320TN offre une faible latence de 80 ms en mode jeu, assurant une meilleure synchronisation audio-vidéo pour les jeux compétitifs.

Au prix de 99.99 £, l'Edifier W320TN entre dans la catégorie du marché de milieu de gamme mais propose une gamme de fonctionnalités qui en font un investissement rentable pour les passionnés d'audio.

En conclusion, l'Edifier W320TN offre une combinaison de technologie intelligente et de sortie audio de haute qualité. Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes, axées sur la qualité audio et d'appel et sur la durabilité, ces écouteurs s'adressent à un large éventail d'utilisateurs, notamment les audiophiles, les professionnels occupés et les consommateurs quotidiens.

Source : Mighty Gadget (www.mightygadget.co.uk)