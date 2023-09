L'évolution du développement de jeux vidéo : des petites équipes aux productions élaborées

Ed Boon, co-créateur de Mortal Kombat et directeur de la création chez NetherRealm Studios, a récemment réfléchi à l'évolution de l'industrie du jeu vidéo au cours des trois dernières décennies. Dans une interview à l'émission Hot Ones, il a évoqué l'impact des progrès technologiques sur le développement de jeux et les défis qui en découlent.

Boon a comparé le développement du Mortal Kombat original en 1992 au prochain Mortal Kombat 1 et a souligné l'augmentation significative de la taille et de la portée de l'équipe. Le premier jeu a été créé par une équipe de quatre personnes seulement, s'occupant de la programmation, de l'art, du design et du son. Cependant, le nouveau Mortal Kombat implique des centaines de professionnels, notamment des acteurs, des réalisateurs, des animateurs et des ingénieurs du son, ce qui donne lieu à des expériences de jeu plus élaborées et immersives.

Tout en reconnaissant les avantages du progrès technologique, Boon exprime également sa nostalgie de la simplicité des premières années. Il se souvenait avec émotion de la façon dont les idées pouvaient prendre vie immédiatement, dans des délais d'exécution rapides. En revanche, le secteur est désormais devenu plus complexe, les projets nécessitant des mois de planification et de coordination.

Boon a comparé avec humour la navigation dans le processus de développement de jeux vidéo modernes à la conduite du Titanic, où tourner demande beaucoup de temps et d'efforts. Toute idée doit désormais passer par une série d’approbations et impliquer de multiples parties prenantes, même pour quelqu’un dans sa position.

Malgré les défis, NetherRealm Studios se prépare à sortir Mortal Kombat 1, le douzième opus de la franchise, le 19 septembre. Ce redémarrage introduira la nouvelle mécanique Kameo, ajoutant de nouveaux éléments à la série de jeux de combat déjà extrêmement populaire.

Depuis sa création, Mortal Kombat est resté une puissance dans l'industrie, avec un chiffre de ventes stupéfiant de 79 millions d'exemplaires. Il détient le titre de licence IP la plus vendue dans le genre de combat, dépassant Super Smash Bros. et Street Fighter en termes de ventes unitaires.

L'entretien avec Ed Boon fournit des informations précieuses sur l'évolution du développement du jeu vidéo, mettant en valeur les vastes améliorations en termes de technologie, de portée et d'échelle, mais soulignant également les complexités et les défis qui ont émergé tout au long du processus.

