Pain de singe sans gluten : une délicieuse version d'un classique

Êtes-vous fan du pain de singe ? Si c'est le cas, vous allez adorer cette délicieuse version d'une recette classique. Ce pain de singe sans gluten est composé d'un mélange à crêpes, de sucre à la cannelle et d'une délicieuse sauce au sucre et à la cannelle. C'est le plat de brunch parfait pour toute occasion et peut être prêt en moins de 30 minutes.

Le pain de singe est connu pour sa texture gluante, sucrée et délicieuse. Cette version va encore plus loin en utilisant un mélange à crêpes sans gluten de Krusteaz. Ce mélange est non seulement facile à utiliser, mais il offre également une texture moelleuse dont vous ne devineriez jamais qu'elle est sans gluten.

Pour préparer ce pain de singe sans gluten, vous aurez besoin de quelques ingrédients de base comme la cannelle, le sucre, le beurre, les œufs, le lait et l'extrait de vanille. L'enrobage de sucre à la cannelle ajoute une délicieuse douceur à chaque bouchée, tandis que la sauce au sucre à la cannelle fournit une garniture savoureuse et gluante.

La préparation est simple. Tout d’abord, préchauffez votre four et préparez votre moule à pain. Ensuite, préparez l’enrobage de sucre à la cannelle en mélangeant le sucre et la cannelle dans un petit bol. Ensuite, mélangez les ingrédients de la pâte jusqu'à ce qu'ils soient combinés et faciles à travailler. Utilisez une cuillère à biscuits pour former des boules de pâte et enduisez-les du mélange sucre-cannelle. Placez-les dans le moule à pain préparé et saupoudrez davantage de sucre à la cannelle.

Il est maintenant temps de préparer la sauce. Faire fondre le beurre, puis ajouter le sucre et la cannelle et faire bouillir à feu moyen pendant 2 minutes. Versez cette délicieuse sauce sur la pâte dans le moule à pain. Cuire au four jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte propre lorsqu'il est inséré au centre.

Une fois le pain de singe sans gluten cuit, laissez-le refroidir quelques minutes dans le moule avant de le retirer à l'aide du papier sulfurisé. Servez-le chaud et savourez les bienfaits du sucre gluant à la cannelle !

En conclusion, cette miche de pain de singe sans gluten est une délicieuse variante d'une recette classique. C'est facile à préparer, sans gluten et plein de saveurs. Que vous organisiez un brunch ou que vous ayez simplement envie de quelque chose de sucré, ce pain de singe sans gluten impressionnera à coup sûr. Essayez-le et offrez-vous ce régal irrésistible !

En savoir plus dans l'histoire Web : Pain de singe sans gluten : une délicieuse version d'un classique