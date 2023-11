Eastlink annonce d'incroyables offres Black Friday sur les smartphones et les forfaits

By

Eastlink, l'un des principaux fournisseurs de télécommunications, a dévoilé ses offres très attendues du Black Friday, offrant à ses clients des promotions exceptionnelles sur les achats et forfaits de smartphones. S'engageant à offrir un service de qualité et de valeur, Eastlink vise à offrir à ses clients les meilleures offres possibles pendant ces vacances de shopping.

Bien que le site Web ne précise pas de date de fin pour ces promotions, il est largement prévu qu'elles seront disponibles jusqu'au Black Friday, qui tombe le 24 novembre de cette année. Les clients sont encouragés à profiter de ces offres exceptionnelles avant leur expiration.

Examinons de plus près certaines des promotions incroyables proposées par Eastlink :

– Galaxy S23 FE : Découvrez les dernières technologies avec le Galaxy S23 FE pour un prix imbattable de 0 $ d’acompte et seulement 5 $ par mois pendant 24 mois.

– Razr : Profitez du design innovant du smartphone Razr pour seulement 0$ d’acompte et 15$ par mois pendant 24 mois.

– Galaxy Z Flip 5 : profitez des fonctionnalités de pointe du Galaxy Z Flip 5, disponible pour 0 $ d’acompte et 30 $ par mois pendant 24 mois.

– Galaxy Z Fold 5 : Plongez dans l’univers des smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold 5, proposé à 0$ d’acompte et 75$ par mois pendant 24 mois.

En plus de ces incroyables offres smartphone, Eastlink présente également diverses promotions de forfaits pour améliorer votre expérience mobile :

– Achetez un forfait mobile en ligne et recevez un crédit de 100$, ajoutant encore plus de valeur à votre achat.

– Apportez votre propre téléphone et économisez 5 $ par mois pendant 24 mois, vous assurant ainsi de pouvoir profiter du service exceptionnel d'Eastlink sans avoir à mettre à niveau votre appareil.

– Regroupez vos services Internet et mobiles pour profiter d’une économie de 30 $ par mois, rationalisant ainsi vos factures et offrant une plus grande commodité.

Pour voir toutes les promotions disponibles par Eastlink, visitez leur site Web et explorez les opportunités intéressantes offertes. Pour un aperçu complet de toutes les offres des opérateurs Black Friday, visitez le lien fourni. De plus, si vous êtes intéressé par les offres des détaillants Black Friday, assurez-vous de suivre le lien correspondant.

Ne manquez pas les incroyables offres Black Friday d'Eastlink. Mettez à niveau votre smartphone et votre forfait dès aujourd'hui et lancez-vous dans une expérience mobile de pointe avec Eastlink.