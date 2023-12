Projet de restauration de l'île Sugarloaf : protection du littoral de la ville de Morehead

Un projet de restauration est en cours pour sauver Sugarloaf Island, une île-barrière cruciale qui sert de protection au centre-ville de Morehead City en Caroline du Nord. L'île, qui s'érode rapidement, constitue une menace pour les infrastructures, les routes, les habitations et les entreprises de la ville. Le fer de lance de ce projet est Brian Henry, directeur des bureaux de Sea & Shoreline en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

Le projet de restauration vise à utiliser diverses méthodes pour lutter contre l'érosion et améliorer la résilience de l'île. Des dispositifs d'atténuation des vagues (WAD®) seront déployés pour réduire l'érosion et reconstruire le littoral. De plus, des unités de plantation d'herbiers marins, des récifs d'huîtres et des plantes de marais salants seront mis en œuvre pour améliorer la qualité de l'eau, créer des habitats pour les poissons et stabiliser le littoral.

Brian Henry, originaire de Beaufort, entretient des liens profonds avec la région. Il est diplômé du lycée East Carteret et excellait au basket-ball. Au-delà de sa carrière de joueur, Henry possède un parcours professionnel impressionnant. Avant de rejoindre Sea & Shoreline, il a occupé des postes de direction dans diverses organisations, notamment Wachovia Bank et One World Motorsports Group.

Le projet de restauration a reçu un financement total de 6.6 millions de dollars, dont 2 millions de dollars attribués en 2022 et 4.6 millions de dollars en 2023. Les représentants de l'État Pat McElraft et Celeste Cairns, ainsi que le sénateur Norman Sanderson, ont joué un rôle essentiel dans l'obtention de ce financement.

Le projet implique une collaboration entre des représentants de l'État, des responsables de Morehead City, la Fédération côtière de Caroline du Nord, les ingénieurs de Quible & Associates et les spécialistes de la restauration aquatique de Sea & Shoreline. Les travaux débuteront en janvier avec l'installation des dispositifs d'atténuation des vagues et la restauration du littoral.

Les dispositifs d'atténuation des vagues, mesurant 7 pieds de haut, sont conçus pour résister aux vents violents des ouragans et dissiper l'énergie des vagues. Ils contribueront à l’accumulation de sable le long du littoral, favoriseront le développement des herbiers marins et établiront un habitat vital pour les poissons. De plus, des tables ostréicoles seront déployées pour créer des récifs ostréicoles intertidaux et des environnements de marais salants.

Brian Henry est incroyablement passionné par ce projet, car il lui permet de redonner à sa ville natale et de laisser un héritage durable. Il estime que les travaux de restauration donneront des résultats visibles d'ici quelques mois, avec le mouvement du sable et l'activité accrue des organismes aquatiques.

Le projet de restauration de l'île Sugarloaf est non seulement un effort essentiel pour préserver l'île, mais aussi un témoignage du dévouement et de la collaboration d'individus et d'organisations travaillant vers l'objectif commun de protéger le littoral de Morehead City.

