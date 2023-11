Le plan de Lewin pour préserver la biodiversité de la Terre : cartographier le code génétique de la vie

By

Le Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory de l'Arizona State University a fait appel à l'expertise du célèbre génome Harris Lewin pour lutter contre la crise actuelle de la biodiversité. Lewin dirige le Earth BioGenome Project, une initiative ambitieuse qui vise à compléter un catalogue complet d’ADN de tous les organismes supérieurs de la Terre d’ici la fin de la décennie.

Le projet Earth BioGenome rassemble des scientifiques du monde entier et englobe plus de 50 projets en cours. Son objectif principal est de créer des génomes de référence d'ADN de haute qualité pour environ 1.8 million d'espèces, servant de référence pour comprendre le code et la séquence génétiques complets d'un organisme.

En exploitant ce vaste catalogue, les chercheurs acquerront une compréhension plus approfondie de la biodiversité de notre planète. Actuellement, seulement environ 10 % des espèces existantes ont été identifiées et nommées, laissant une grande majorité de formes de vie inconnues. Selon Lewin, ce manque de connaissances entrave notre compréhension de la biologie et inhibe notre capacité à relever des défis écologiques critiques.

Alors que les deux tiers des organismes supérieurs sont menacés d’extinction en raison des activités humaines et du changement climatique, il est crucial d’agir rapidement. Le projet Earth BioGenome permettra aux scientifiques de développer des modèles évolutifs pour restaurer et assainir les écosystèmes, en fournissant des informations détaillées sur les organismes qui les habitent.

La préservation de la biodiversité est non seulement essentielle à l’équilibre écologique, mais également en raison des avantages potentiels qu’elle présente pour la production alimentaire et médicale. Une fois qu’une espèce disparaît, nous perdons la possibilité d’étudier ses mécanismes essentiels à la vie ou d’exploiter son potentiel pour améliorer diverses industries.

La nomination de Harris Lewin en tant que professeur au Global Futures Laboratory de l'ASU renforce leur stratégie globale visant à relever les défis des systèmes planétaires. Grâce à des initiatives telles que le Earth BioGenome Project, ils visent à trouver des solutions innovantes pour protéger et restaurer les divers écosystèmes de notre planète.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le projet Earth BioGenome ?

R : Le projet Earth BioGenome est une initiative mondiale visant à créer un catalogue complet d'ADN de tous les organismes supérieurs de la Terre.

Q : Quel est l’objectif du projet ?

R : Le projet vise à compléter des génomes de référence ADN de haute qualité pour environ 1.8 million d'espèces, fournissant ainsi une base pour comprendre la biodiversité et relever les défis écologiques.

Q : Pourquoi la biodiversité est-elle importante ?

R : La biodiversité est cruciale pour maintenir l’équilibre écologique et peut potentiellement générer des bénéfices dans des domaines tels que la production alimentaire et médicale.

Q : Quels sont les risques pour la biodiversité ?

R : Les activités humaines, notamment la destruction des habitats et le changement climatique, présentent des risques importants pour la biodiversité, les deux tiers des organismes supérieurs étant menacés d'extinction.

Q : Comment la compréhension de la biodiversité aide-t-elle à restaurer les écosystèmes ?

R : Une connaissance détaillée des organismes présents dans les écosystèmes permet aux scientifiques de développer des modèles évolutifs pour la restauration et l'assainissement des écosystèmes.