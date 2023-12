Luttes défensives des Eagles au troisième essai ; L’offensive vacille en zone rouge

Dans une performance décevante, la défense des Eagles de Philadelphie n'a pas réussi à quitter le terrain au troisième essai, tandis que leur attaque a trébuché dans la zone rouge. La défense de l'équipe a permis à l'offensive puissante des 49ers de convertir 72.7 % de ses tentatives de troisième essai, la pire performance de la saison pour les Eagles en termes de pourcentage de troisième essai. Deux de ces conversions ont abouti à des passes de touché. Les 49ers étaient rarement dans des situations de troisième et longue durée, grâce à leur succès aux premier et deuxième essais. En conséquence, la défense des Eagles détient désormais le pire pourcentage de conversion en troisième tentative de la ligue, soit 47.3 %. Lors de leurs trois derniers matchs, les adversaires ont converti 58 % de leurs troisièmes tentatives contre les Eagles. Le défi ne sera pas plus facile pour les Eagles lorsqu'ils affronteront les Cowboys, qui ont le deuxième meilleur pourcentage de conversion de troisième essai de la ligue, soit 48.5 %.

La prise de décision de Sirianni remise en question lors de la défaite des Eagles

La prise de décision de l'entraîneur-chef Nick Sirianni a fait l'objet d'un examen minutieux après la défaite éclatante des Eagles contre les 49ers. Alors que l'équipe était menée de 15 points en seconde période, Sirianni a choisi de ne pas se lancer dans un long 4e et 1 sur son propre territoire. Les critiques soutiennent que Sirianni aurait dû faire preuve de plus d'agressivité, car être agressif a été l'une des caractéristiques déterminantes de son équipe des Eagles. De plus, la décision de Sirianni de remettre Jalen Hurts dans le jeu après qu'il ait subi un protocole de commotion cérébrale a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des joueurs. Beaucoup pensaient que le quart-arrière suppléant Marcus Mariota aurait dû avoir la possibilité de jouer au quatrième quart. De plus, la gestion par Sirianni du jeu de course et de l'utilisation du personnel a été remise en question. Le manque d'un jeu de course cohérent incombe en partie à Sirianni en tant qu'entraîneur-chef et planificateur de match. Ces décisions discutables ont amené certains à remettre en question la capacité de Sirianni à diriger l'équipe efficacement.

Les Eagles signent l’ancien LB des Colts Shaquille Leonard

Les Eagles de Philadelphie ont recruté l'ancien secondeur des Colts d'Indianapolis Shaquille Leonard pour le reste de la saison. Leonard a été libéré de manière inattendue par les Colts en raison de limitations physiques résultant d'opérations au dos et d'un problème nerveux au bas de la jambe. Il jouait dans un peloton avec EJ Speed ​​mais n'était pas satisfait de son temps de jeu réduit. Les Eagles, qui cherchaient à renforcer leur corps de secondeurs en difficulté, espèrent que l'instinct de Leonard, sa reconnaissance du jeu et son talent pour trouver le ballon donneront un coup de pouce à leur défense. Les succès antérieurs de Leonard avec les Colts et son implication dans la communauté ont suscité de bons vœux de la part des fans des Colts alors qu'il se lance dans son nouveau voyage avec les Eagles.

Les Eagles débarquent Shaq Leonard contre les Cowboys rivaux

Les Eagles de Philadelphie ont réussi à s'attacher les services du secondeur Shaquille Leonard, qui avait également été recherché par les Cowboys de Dallas. La décision de Leonard de rejoindre les Eagles plutôt que les Cowboys a déçu les fans des Cowboys. Il semble que Leonard ait été attiré par l'opportunité de jouer pour un concurrent et pensait qu'il pourrait avoir un impact immédiat avec les Eagles. Même si les Cowboys disposent de secondeurs prometteurs, l'expérience de Leonard aurait été un luxe pour leur défense. D’un autre côté, les Eagles avaient besoin d’un joueur capable d’intervenir et de faire une différence immédiate. La décision de Leonard intervient avant un match revanche crucial de la NFC Est entre les Cowboys et les Eagles, ce qui ajoute encore plus d'intrigue au match.

Acquisitions notables en cours de saison pour les Eagles

Les Eagles de Philadelphie ont réalisé plusieurs acquisitions notables au cours de la saison jusqu'à présent en 2023. L'un des ajouts les plus notables est le receveur Julio Jones, qui a eu un impact relativement discret sur l'équipe. Malgré un touché, Jones n'a capté que 4 passes sur 7 cibles pour un total de 8 verges. Son temps de jeu a diminué avec le retour d'autres receveurs clés. Avec AJ Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert tous en bonne santé, le troisième receveur des Eagles ne voit pas beaucoup de cibles pour commencer, et Jones a pris du retard dans le nombre de clichés par rapport à d'autres receveurs comme Sammy Watkins et Olamide Zaccheaus. Cela pourrait potentiellement faire de Jones un candidat à la sortie si sa production ne s'améliore pas. Les Eagles continueront d'évaluer et d'ajuster leur effectif alors qu'ils visent le succès pour le reste de la saison.

En savoir plus dans l'histoire Web : Luttes défensives des Eagles au troisième essai ; L’offensive vacille en zone rouge