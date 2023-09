Electronic Arts révèle les joueurs les mieux notés pour EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) a dévoilé une liste des joueurs les mieux notés pour le prochain jeu EA Sports FC 24. L'annonce initiale inclut les 24 meilleurs joueurs, avec des révélations supplémentaires prévues dans les prochains jours. La liste complète sera publiée le 15 septembre à 12h PT / 3h HE / 5h BST / 6h CEST.

Parmi les joueurs les mieux notés, quatre individus partagent la note la plus élevée de 91. Ce groupe d'élite comprend Kylian Mbappé de France et du PSG, Alexia Putellas d'Espagne et Barcelone, Erling Haaland de Norvège et Manchester City, et Kevin De Bruyne de Belgique et Manchester. Ville.

Suivent de près avec une note de 90 huit joueurs : Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen et Robert Lewandowski.

La nouvelle passionnante pour les fans est qu’EA Sports FC 24 présentera aux joueuses le mode populaire Ultimate Team, marquant la première inclusion d’athlètes féminines dans la série. Cette intégration permet aux joueurs de créer des équipes personnalisées composées de joueurs masculins et féminins.

La décision d'incorporer des joueuses a été prise pour contribuer à la croissance du football féminin et pour unir les supporters du monde entier. Le producteur exécutif John Shepherd a souligné la conviction qu'EA Sports FC peut jouer un rôle crucial dans l'avancement du sport.

Pour répondre aux inquiétudes concernant le changement, le producteur principal Sam Rivera a expliqué qu'Ultimate Team est un mode fantastique et que l'inclusion de joueuses s'aligne sur le concept de création d'équipes de rêve avec diverses nationalités, ligues et clubs.

EA Sports FC devrait sortir le 29 septembre 2023, avec un accès anticipé disponible via l'édition Ultimate à partir du 22 septembre. Le jeu sera accessible sur diverses plateformes, notamment PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. , PC et Nintendo Switch.

Source : [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Définitions:

– EA Sports FC 24 : Un jeu vidéo développé par Electronic Arts, mettant en vedette les meilleurs joueurs du sport.

– Ultimate Team : Un mode de jeu dans lequel les joueurs peuvent constituer leurs équipes fantastiques avec des joueurs de différentes nationalités, ligues et clubs.

Remarque : j'ai supprimé les balises HTML et les descriptions d'images de l'article source d'origine pour un format plus propre.