EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 : mêmes vieilles récompenses, comment les réclamer

EA Sports et Amazon Prime ont une nouvelle fois déçu les fans avec le contenu terne de l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 de novembre. Ce partenariat, qui a débuté dans FIFA 19, vise à fournir un pack Prime Gaming mensuel à chaque joueur d'EA FC 24 également abonné à Amazon Prime. Cependant, les récompenses de ce mois ne sont pas meilleures que le décevant Pack 1 reçu le mois dernier.

Dans une tentative d'attirer les joueurs avant le populaire événement Black Friday dans Ultimate Team, EA n'a pas réussi à améliorer la qualité des récompenses. Les chances d'attirer un grand joueur restent les mêmes, car le nombre de joueurs, les choix de joueurs et les consommables ont tous été réduits.

Alors, que pouvez-vous attendre de l’EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 pour novembre 2023 ? Les récompenses incluent un prêt de 20 parties d'objets de joueur en or rare Heung-Min Son, 4 objets de joueur en or rares, 1 choix de joueur de 81+ et 6 consommables rares. Malheureusement, il n’y a pas de surprises ou d’améliorations à espérer.

Pour réclamer vos récompenses EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, vous disposez de plusieurs options. Tout d’abord, rendez-vous sur Prime Gaming et recherchez EA FC 24. Si vous n’êtes pas abonné à Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit. Une fois que vous avez trouvé le pack, cliquez sur le bouton « Réclamer maintenant » et confirmez le compte Amazon Prime que vous souhaitez utiliser. Autorisez Electronic Arts à accéder à votre compte Amazon Prime pour lier les deux comptes. Enfin, connectez-vous à EA FC 24 Ultimate Team sur votre console ou mobile et les récompenses devraient vous attendre pour ouvrir.

Alternativement, vous pouvez réclamer le pack via Twitch en cliquant sur l'icône Prime Loot dans le coin supérieur droit de l'écran. Recherchez l’EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 et suivez les mêmes étapes que celles mentionnées ci-dessus.

FAQ:

Q : Les récompenses du pack EA FC 24 Prime Gaming 2 sont-elles meilleures que celles du pack précédent ?

R : Malheureusement, les récompenses restent les mêmes, sans aucune amélioration en termes de joueurs, de choix de joueurs ou de consommables.

Q : Comment puis-je réclamer le EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 ?

R : Vous pouvez réclamer le pack en visitant Prime Gaming ou via le Prime Loot de Twitch. Suivez les étapes décrites dans l'article pour réclamer vos récompenses.