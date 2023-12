Adama Traore Player Moments SBC : débloquer la carte ultime dans EA FC 24

By

Résumé : Le SBC Adama Traoré Player Moments est désormais disponible dans EA FC 24, offrant aux joueurs la possibilité d'obtenir une carte spéciale pour leurs Ultimate Teams. Cet article fournit un guide sur la façon de compléter le SBC et évalue l'intérêt d'investir dans la carte.

Compléter le DCE Adama Traoré Player Moments dans EA FC 24 est un jeu d'enfant, avec seulement deux tâches simples à accomplir. Pour la première tâche, vous aurez besoin d'au moins 1 joueur espagnol, 1 joueur en forme, une note d'équipe d'au moins 83 et un total de 11 joueurs dans l'équipe. La deuxième tâche nécessite au minimum 1 joueur de la Premier League, une note d'équipe d'au moins 86 et encore une fois 11 joueurs dans l'équipe.

Pour estimer le coût éventuel de ce SBC, il est essentiel de considérer le fourrage nécessaire. Actuellement, l’achat de toutes les cartes nécessaires sur le marché s’élèvera à environ 120,000 24 pièces. Cependant, si vous disposez déjà de cartes appropriées dans votre collection Ultimate Team existante, vous pouvez réduire considérablement ce coût. De plus, participer à d’autres modes EA FC XNUMX comme Squad Battles et Division Rivals peut rapporter plus de fourrage à utiliser dans le SBC.

Une fois terminé, vous débloquerez une carte RWB notée à 87 qui offre une incroyable polyvalence, avec la possibilité de jouer dans diverses positions, notamment ST, RM et RW. Son attribut remarquable est son rythme fulgurant de 95, ce qui en fait l'un des éléments les plus rapides d'Ultimate Team. De plus, la carte présente le style de jeu Quick Step+, qui revêt une grande importance dans la méta actuelle. Compte tenu de tous les facteurs, la carte Adama Traoré Player Moments vaut incontestablement l’investissement en pièces nécessaire à son acquisition.

En conclusion, le SBC Adama Traoré Player Moments offre aux joueurs une opportunité unique d'améliorer leur Ultimate Team avec une carte très polyvalente et rapide. Avec un nombre minimal de tâches et des conditions facilement réalisables, ce DCE est accessible aussi bien aux joueurs FIFA débutants qu'aguerris. Donc, si vous cherchez à ajouter un joueur dominant à votre équipe, compléter le DCE Adama Traoré Player Moments dans EA FC 24 est une entreprise qui en vaut la peine.

