Nouvelle opportunité d’obtenir la carte Adama Traoré Player Moments dans EA FC 24

Résumé : Les joueurs de la FIFA ont désormais la chance d'obtenir une carte spéciale Adama Traoré Player Moments pour leurs Ultimate Teams dans EA FC 24. Cet article explore les exigences et le coût estimé du Squad Building Challenge du joueur, et met en évidence la valeur du déverrouillage de cette carte polyvalente. .

Le défi Adama Traore Player Moments Squad Building Challenge dans EA FC 24 propose deux tâches simples qui peuvent être accomplies aussi bien par les débutants que par les vétérans. La première tâche nécessite d'inclure au moins un joueur espagnol et un joueur en forme dans l'équipe, avec une note minimale de 83. La deuxième tâche implique d'inclure au moins un joueur de la Premier League, avec une note minimale de 86. XNUMX.

Pour estimer le coût de réalisation de ce défi, les joueurs peuvent vérifier les prix actuels du marché pour les joueurs requis. Il est possible de compléter le SBC pour environ 120,000 24 pièces en achetant toutes les cartes nécessaires sur le marché. Cependant, les joueurs ont également la possibilité d'utiliser des cartes de leur collection Ultimate Team existante ou de gagner plus de nourriture en participant à des modes tels que Squad Battles et Division Rivals dans EA FC XNUMX.

Compléter le DCE Adama Traoré Player Moments en vaut la peine, car les joueurs débloqueront une carte RWB notée à 87 qui peut également être utilisée comme ST, RM ou RW. Cette carte offre une grande flexibilité de positionnement ainsi que des statistiques impressionnantes, dont 95 Pace, ce qui en fait l'un des éléments les plus rapides d'Ultimate Team. De plus, la carte présente le style de jeu Quick Step+, qui est très efficace dans la méta actuelle. Compte tenu de ces attributs, la valeur de la carte dépasse l’investissement nécessaire pour l’obtenir.

Les joueurs sont encouragés à profiter de cette opportunité pour ajouter la carte Adama Traore Player Moments à leurs Ultimate Teams. Non seulement il offre une polyvalence dans divers postes, mais il offre également un avantage concurrentiel grâce à ses attributs exceptionnels. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre équipe dans EA FC 24.

