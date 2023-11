Nouvelles perspectives sur la fusion Microsoft et Activision Blizzard

L'annonce récente de la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard a provoqué une onde de choc dans l'industrie du jeu vidéo. Alors que beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes concernant la consolidation et son impact sur la concurrence, Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts (EA), offre une perspective différente. Selon Wilson, cette fusion constitue en réalité une évolution positive pour l’ensemble du secteur.

Lors d'une interview avec CNBC, Wilson a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Je pense que la fusion Microsoft-Activision change la donne pour l'industrie du jeu vidéo. Cela démontre que l'une des plus grandes entreprises au monde s'engage à long terme à soutenir et à développer notre industrie. Ce signal de soutien de la part d'un géant de la technologie comme Microsoft constitue sans aucun doute un puissant vote de confiance dans l'avenir du secteur.

Malgré les inquiétudes concernant les implications potentielles pour EA, Wilson estime que son entreprise bénéficiera grandement de cette fusion. En tant que l'un des rares grands studios de jeux indépendants restants, EA possède une richesse de propriété intellectuelle de classe mondiale et une vaste communauté de 700 millions de joueurs. Wilson prédit que la fusion créera de nouvelles opportunités pour EA de forger des partenariats et des collaborations stratégiques, bénéficiant en fin de compte aux acteurs et à l'industrie dans son ensemble.

Interrogé sur la possibilité d'une acquisition par EA lui-même, Wilson a habilement redirigé la conversation vers le propre potentiel d'EA en matière d'acquisition de studios. Il a souligné : « Nous recherchons activement des opportunités pour élargir notre portefeuille, que ce soit en acquérant des studios dotés d'une propriété intellectuelle unique, en intégrant une technologie de pointe ou en augmentant la capacité de notre réseau à interagir avec les joueurs. » Cette réponse suggère qu’EA recherche de manière proactive la croissance et l’innovation au sein de l’industrie.

Alors que des rapports faisaient précédemment allusion à l'intérêt d'EA pour une fusion avec NBC Universal, il semble que les négociations aient échoué en raison de désaccords concernant le prix et la structure. Néanmoins, Wilson reste optimiste quant à l'avenir et à la capacité d'EA à tirer parti de ses propres atouts pour continuer à prospérer dans un secteur en évolution rapide.

