Dying Light 2 Stay Human s’associe à For Honor pour un événement Epic Crossover

Dans le cadre d'une collaboration passionnante qui ne manquera pas d'exciter les joueurs du monde entier, le jeu de parkour zombie coopératif en monde ouvert Dying Light 2 Stay Human s'est associé au titre d'action populaire For Honor. Ce partenariat introduit un événement crossover exaltant qui offre aux joueurs une expérience de jeu unique comme jamais auparavant.

Au cours de cet événement de deux semaines, les joueurs de Dying Light 2 Stay Human rencontreront de redoutables guerriers de For Honor, dont les Kensei, les Wardens et les Berserkers. S'engager dans des batailles intenses et vaincre ces combattants légendaires débloquera des récompenses passionnantes qui peuvent améliorer votre gameplay. Préparez-vous à un butin épique tel que l'arme et le plan de la hache à main du Berserker, l'élégante tenue du Berserker et même le parapente Viking Faction. Ces articles exclusifs sont à ne pas manquer.

Que vous soyez fan de Dying Light 2 Stay Human ou un joueur dévoué de For Honor, cet événement crossover offre l'occasion idéale d'élargir vos horizons de jeu. Plongez-vous dans le monde de la survie des zombies imprégné de parkour tout en affrontant les guerriers emblématiques du célèbre jeu d'action.

L'événement crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor est désormais en direct et sera disponible jusqu'au 5 décembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC. Ne manquez pas votre chance de rejoindre l'aventure et de débloquer des récompenses exclusives qui amélioreront votre expérience de jeu.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je participer à l’événement crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor sur n’importe quelle plateforme ?

Oui, l'événement est disponible pour les joueurs PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC.

2. Quelles récompenses puis-je gagner en battant les guerriers de For Honor ?

En battant le Kensei, les Gardiens et les Berserkers, les joueurs peuvent débloquer des récompenses passionnantes telles que l'arme et le plan de la hache à main du Berserker, la tenue du Berserker, le parapente de la faction Viking, et bien plus encore.

3. Quand se termine l’événement crossover ?

L’événement crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor se déroulera jusqu’au 5 décembre, donnant aux joueurs suffisamment de temps pour participer et gagner des récompenses exclusives.