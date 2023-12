La star de Marvel, Xochitl Gomez, remporte la saison 32 de Danse avec les stars

La saison 32 de Dancing With the Stars s'est terminée par une finale passionnante, couronnant Xochitl Gomez comme champion. Gomez, connue pour son rôle d'America Chavez dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a impressionné les juges et les téléspectateurs tout au long de la saison par son talent et sa détermination.

Les deux dernières danses de Gomez lors de la finale, un foxtrot et une routine de style libre, ont toutes deux reçu des notes parfaites. La juge Carrie Ann Inaba a fait l'éloge du style libre de Gomez, déclarant qu'il montrait un côté courageux et courageux d'elle qui n'avait jamais été vu auparavant.

Le finaliste Jason Mraz, le concurrent surprise de la saison, a également réalisé des performances exceptionnelles lors de la finale. Mraz, qui a initialement sous-estimé le physique et l’athlétisme requis pour danser, a expliqué à quel point cette expérience l’a transformé en tant que personne. Il a également révélé son intention d'intégrer la danse dans ses futurs spectacles musicaux.

Même si la soirée a été surtout remplie de moments positifs, les critiques d'Inaba ont été un peu dramatiques. Les fans ont remis en question le score incohérent d'Inaba et le favoritisme perçu envers certains candidats.

La soirée finale a également été marquée par le retour de couples précédemment éliminés pour un grand numéro d'ouverture et des performances spéciales, notamment une routine de danse du vainqueur de la saison dernière, Charli D'Amelio.

La victoire de Xochitl Gomez dans Dancing With the Stars consolide non seulement son talent dans l'industrie du divertissement, mais souligne également l'importance de la représentation dans la culture populaire. Son succès sert d’inspiration aux aspirants danseurs et interprètes du monde entier.