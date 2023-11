Explorer l'éruption retardée de gaz dans les galaxies naines : une clé pour comprendre la formation des étoiles

Des astronomes de l'Université du Michigan ont fait une découverte fascinante sur la formation d'étoiles dans les galaxies naines. Contrairement à la croyance populaire, ces galaxies compactes avec moins d’étoiles ont en réalité de plus grandes régions d’usines à étoiles et des taux de formation d’étoiles plus élevés que les galaxies massives. Ce phénomène, selon les recherches menées par Michelle Jecmen et Sally Oey, serait lié à un retard de 10 millions d'années dans l'évacuation du gaz présent dans les environnements de ces galaxies naines.

Dans les galaxies plus évoluées, comme notre Voie lactée, les étoiles massives ont tendance à exploser sous forme de supernovae, générant un supervent collectif qui expulse les gaz et la poussière de la galaxie. Ce super vent met un terme à la formation des étoiles. Cependant, dans les galaxies naines moins polluées, les étoiles massives s’effondrent en trous noirs au lieu d’exploser, entraînant la rétention de gaz et de poussières dans les régions de formation des étoiles. Ce retard dans l'éruption du gaz permet une période prolongée de formation d'étoiles et des taux de coalescence plus élevés.

Les résultats de l'étude mettent non seulement en lumière la dynamique de la formation d'étoiles dans les galaxies naines, mais ont également des implications significatives pour la compréhension de l'univers primitif. Cette période d’éruption de gaz retardée de 10 millions d’années offre aux astronomes une occasion unique d’observer des scénarios similaires à l’aube cosmique, une période juste après le Big Bang. Dans ces galaxies naines immaculées, l’agglomération de gaz crée des espaces par lesquels le rayonnement ultraviolet (UV) peut s’échapper, un processus semblable à ce qui s’est produit lors de l’aube cosmique.

L’observation de galaxies naines à faible métallicité avec un rayonnement UV abondant permet aux scientifiques d’avoir un aperçu du passé et d’avoir un aperçu des premiers stades de l’univers. Cette recherche est également pertinente pour l’étude des galaxies actuellement observées à l’aube cosmique par le télescope spatial James Webb.

Les investigations de l'équipe ont été étayées par des images astrophysiques obtenues du télescope spatial Hubble. En utilisant une nouvelle technique de filtrage qui capturait la lumière du carbone triplement ionisé, les chercheurs ont trouvé des preuves d'observation soutenant leur hypothèse dans une galaxie naine voisine appelée Mrk 71. La présence d'une lueur diffuse de carbone ionisé indiquait que l'énergie dans la région était rayonnée. , empêchant la formation d'un supervent.

Ces découvertes offrent une nouvelle perspective sur la formation d'étoiles dans les galaxies naines, soulignant l'importance des délais d'éruption de gaz pour permettre des périodes prolongées de formation d'étoiles. Comprendre ces processus contribue à notre connaissance plus large des origines de l'univers et peut aider à percer les mystères de l'aube cosmique.

QFP

1. Que sont les galaxies naines ?

Les galaxies naines sont de petites galaxies qui contiennent moins d’étoiles que leurs homologues plus grandes. Ils se présentent sous différentes formes, notamment irrégulières, elliptiques et en spirale.

2. Comment les galaxies naines moins évoluées ont-elles des régions de formation d'étoiles plus grandes ?

Dans les galaxies naines moins évoluées, un retard de 10 millions d’années dans l’expulsion du gaz permet aux régions de formation d’étoiles de retenir leur gaz et leur poussière. Cette période prolongée de rétention de gaz permet un taux plus élevé de formation d'étoiles.

3. Quelle est l’importance du rayonnement UV dans cette recherche ?

Le rayonnement ultraviolet (UV) ionise l’hydrogène, un processus qui s’est également produit après le Big Bang. En étudiant les galaxies naines à faible métallicité et avec un rayonnement UV abondant, les scientifiques peuvent mieux comprendre l’aube cosmique et les débuts de l’univers.

4. Comment les observations de l'équipe ont-elles été soutenues par le télescope spatial Hubble ?

Les chercheurs ont utilisé une nouvelle technique de filtrage avec le télescope spatial Hubble pour capturer la lumière du carbone triplement ionisé. Cette technique a fourni des preuves observationnelles soutenant leur hypothèse dans la galaxie naine voisine, Mrk 71.

[Source : Université du Michigan](http://umich.edu)