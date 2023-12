Le maire Leonardo Williams prend ses fonctions en mettant l'accent sur la criminalité, l'apprentissage des jeunes et l'engagement communautaire

Durham, Caroline du Nord – Leonardo Williams, maire nouvellement élu, a commencé son mandat à Durham, apportant avec lui un engagement ferme dans la lutte contre la criminalité et le développement de la jeunesse dans la ville. Consciente du problème pressant de la criminalité, Williams prévoit donner la priorité au recrutement de postes au sein des forces de police afin de garantir que les niveaux de dotation répondent aux besoins de la communauté. Actuellement, la police de Durham compte 405 agents assermentés, mais Williams vise à atteindre un effectif complet de 535 grâce à des efforts de recrutement continus.

L'une des initiatives clés à l'ordre du jour du maire Williams est le lancement d'un nouveau programme d'apprentissage pour les adolescents. Ce programme, qui devrait débuter le mois prochain, offrira aux jeunes la possibilité d'obtenir un emploi dans les domaines de la technologie, des sciences et des métiers. En engageant les jeunes dans des activités productives, Williams estime que la violence armée et les taux de criminalité peuvent être réduits de manière significative.

En plus de lutter contre la criminalité et d'offrir des opportunités aux adolescents, le maire Williams se concentre également sur la construction d'un avenir meilleur pour Durham. Il prévoit de créer un groupe de travail spécifiquement destiné aux adolescents issus de minorités et de donner la priorité à l'élaboration d'un plan économique et de logement pour la ville. Williams envisage également la construction d'un nouveau centre de congrès pour soutenir la croissance économique et attirer les visiteurs.

Pour réussir la mise en œuvre de ses plans, le maire Williams souligne l'importance du soutien et de l'engagement de la communauté. Il encourage les membres de la communauté à participer activement au processus décisionnel et les exhorte à agir lorsqu'ils sont appelés à le faire. Son objectif est de créer un environnement où la voix de chacun est entendue et où les membres de la communauté participent activement à façonner l'avenir de Durham.

Tout au long de sa campagne, le maire Williams a reçu des commentaires et des suggestions de membres concernés de la communauté. Frederick Farrington, originaire de Durham, a souligné la nécessité d'actions concrètes et de moins de discours de la part des dirigeants de la ville. Helen Mangum a parlé de l'importance d'une formation sur la sensibilité et les préjugés pour la police, tandis que Cathy Kieler a souligné la préservation du vieux Durham en tant qu'aimant culturel pour la ville.

En réponse à ces préoccupations, le maire Williams reconnaît l'importance d'une formation de sensibilisation pour les forces de police et s'engage à préserver le patrimoine culturel de la ville. Il estime que Durham a fait un excellent travail en matière de préservation des bâtiments, comme en témoigne le campus d'American Tobacco.

Le maire Leonardo Williams a entamé ses nouvelles fonctions avec une vision claire et une détermination à faire de Durham une communauté plus sûre, plus prospère et plus dynamique pour tous ses résidents. Grâce à la collaboration avec des partenaires communautaires et à l'engagement actif des membres de la communauté, il espère réaliser des changements significatifs et créer un avenir meilleur pour Durham.