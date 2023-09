Duolingo va lancer une plateforme d'éducation musicale gamifiée

Duolingo, la plateforme d'apprentissage des langues populaire, étend son offre pour inclure l'éducation musicale. La société, connue pour ses mini-leçons financées par la publicité, crée un nouveau package appelé Duolingo Music. Ce package devrait être lancé avec plus de 200 « morceaux amusants et familiers » dans sa bibliothèque d'apprentissage, ainsi que des exercices et des leçons interactifs conçus pour apprendre aux étudiants à lire des notes, à jouer des chansons simples et à se plonger dans la théorie musicale.

Comme sa plateforme linguistique, Duolingo Music suivra une structure d'apprentissage gamifiée. Les étudiants seront guidés par des personnages animés à travers des défis tels que des exercices d'association de notes et de « remplir les blancs » sur une partition musicale. Ils gagneront des points de jeu et participeront aux classements pour motiver davantage leur apprentissage. Le nouveau programme de musique sera dévoilé plus en détail lors de la conférence Duocon le 11 octobre.

Vanessa Jameson, directrice de l'ingénierie pour les nouvelles matières chez Duolingo, a déclaré que la mission de l'entreprise est de rendre la meilleure éducation universellement accessible. En proposant un enseignement musical gratuit dans le format ludique et motivant de Duolingo, ils visent à rendre accessible à tous l'apprentissage des fondamentaux de la musique.

Duolingo s'est auparavant étendu au-delà de l'apprentissage des langues en ajoutant un package de mathématiques élémentaires pour les enfants et des exercices d'entraînement cérébral pour les adultes. Avec l'ajout de Duolingo Music, la plateforme poursuit sa mission d'offrir diverses opportunités éducatives à un large éventail d'apprenants.

