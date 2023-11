Des temps passionnants à venir alors que Dune : Awakening entre dans les premiers tests bêta fermés

Funcom, la société de développement de jeux innovante, a récemment annoncé que son très attendu MMO de survie, Dune : Awakening, approchait rapidement de la première phase de test bêta fermé. Il s'agit d'une étape cruciale dans le développement du jeu, car l'équipe estime que les retours des joueurs contribueront de manière significative à son amélioration et à son succès.

Dune : Awakening se déroule sur la majestueuse planète Arrakis, un vaste monde ouvert rempli de dangers incessants, de découvertes captivantes et du besoin constant de construire et d'utiliser stratégiquement votre environnement. Survivre dans les sables du désert d'Arrakis n'est pas une tâche facile, ce qui en fait un cadre passionnant et impitoyable que les joueurs peuvent explorer et conquérir.

Si vous avez hâte d'être parmi les premiers à découvrir ce nouveau MMO passionnant, les développeurs vous encouragent à garder un œil sur un nouveau formulaire d'inscription sur le site Web de Dune : Awakening. En vous inscrivant, vous rejoignez potentiellement un groupe sélectionné de joueurs qui auront la possibilité de participer aux tests bêta fermés. Bien que la première série d'invitations ne puisse pas accueillir tout le monde, l'équipe assure que d'autres chances suivront à mesure que la phase de test progresse. Ainsi, même si vous n’êtes pas initialement sélectionné, cela vaut toujours la peine de soumettre votre intérêt pour examen.

Il est important de noter que tous les tests seront effectués dans le cadre d'un accord de non-divulgation (NDA). Cela garantit que le contenu et les détails du jeu restent confidentiels pendant cette première étape de développement. En participant au test bêta, vous bénéficiez non seulement d'un accès exclusif au jeu, mais vous jouez également un rôle central dans l'affinement et le peaufinage de celui-ci grâce à vos précieux commentaires.

Dune : Awakening promet d'être une expérience immersive et captivante, réunissant les éléments du gameplay de survie dans un cadre unique et stimulant. Alors que les tests bêta fermés commencent, les joueurs peuvent s'attendre à se lancer dans un voyage inoubliable à travers Arrakis, jouant un rôle crucial dans l'avenir du jeu. Alors, attachez votre ceinture, préparez-vous pour une aventure pas comme les autres et préparez-vous à contribuer à faire de Dune : Awakening le meilleur MMO de survie possible.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment puis-je m'inscrire au test bêta fermé de Dune : Awakening ?

Pour vous inscrire aux tests bêta fermés, visitez le site Web de Dune: Awakening et gardez un œil sur le nouveau formulaire d'inscription. Remplissez le formulaire avec les informations requises pour être pris en compte pour la phase de test.

2. Y aura-t-il des chances supplémentaires de participer aux tests bêta fermés si je ne suis pas initialement sélectionné ?

Oui, les développeurs ont confirmé que davantage d'opportunités de participer aux tests bêta fermés seront disponibles à mesure que la phase de test progresse. Même si vous n'êtes pas sélectionné lors des premiers tours, assurez-vous de soumettre votre intérêt pour que votre candidature soit prise en compte pour les futures invitations.

3. Existe-t-il un accord de non-divulgation (NDA) en place pour les tests bêta fermés ?

Oui, tous les bêta-testeurs fermés devront adhérer à un accord de non-divulgation (NDA). Cela garantit que le contenu et les détails du jeu restent confidentiels au cours de sa première phase de développement.

4. Comment puis-je contribuer au développement et à l'amélioration de Dune : Awakening pendant les tests bêta fermés ?

En participant aux tests bêta fermés, vous aurez l'opportunité de fournir de précieux commentaires aux développeurs. Ces commentaires peuvent aller de rapports de bogues à des suggestions d'améliorations, aidant ainsi l'équipe à affiner et peaufiner le jeu avant sa sortie officielle. Votre contribution joue un rôle crucial dans l’élaboration de l’avenir de Dune : Awakening.