Les contrôleurs DualSense sont maintenant en vente pour le Black Friday

Bonne nouvelle pour les joueurs : les manettes DualSense pour PlayStation 5 sont tombées à leur prix de vente du Black Friday de 49.99 $, vous permettant d'économiser jusqu'à 25 $ selon la variante de couleur que vous choisissez. Cette offre est disponible chez les grands détaillants comme Amazon, Best Buy et PS Direct. Si vous êtes prêt à attendre, Walmart proposera également bientôt les contrôleurs pour 1 $ de moins. Même si la différence ne semble pas significative, elle reste néanmoins à considérer pour ceux qui recherchent la meilleure offre possible.

Il est recommandé d'opter pour des variantes de couleurs populaires telles que le rouge volcanique, le bleu cobalt, le violet galactique ou le camouflage gris, car elles ont tendance à se vendre rapidement lors des événements de vente et coûtent généralement 74.99 $. Les obtenir pour 49.99 $ lors de la vente du Black Friday maximisera vos économies.

Le prix de vente de 49 $ à 50 $ est devenu la réduction standard pour la manette de jeu PlayStation, ce qui en fait une excellente option pour les achats de Noël ou comme cadeau pour les fans de PlayStation. GameStop offre également une réduction supplémentaire, ramenant le prix à 44.99 $ pour les commandes Click-and-Collect. Si vous avez un magasin à proximité, c’est une autre excellente option pour économiser de l’argent.

Devriez-vous acheter les premières offres du Black Friday ?

Les offres du Black Friday ont évolué au fil des années, s'étendant au-delà du traditionnel jour après Thanksgiving pour couvrir tout le mois de novembre. Avec l’apparition de premières offres, il peut être difficile de décider s’il faut en profiter ou attendre le Black Friday lui-même.

Cependant, pour les offres PlayStation comme celles-ci, il est fortement recommandé de profiter des réductions en cours. Les contrôleurs DualSense sont désormais disponibles au prix le plus bas de 49 $, ce qui constitue la remise constante du Black Friday depuis l'année dernière. Il est également important de noter que les nouvelles variantes de couleurs Bleu Cobalt et Rouge Volcanique sont en vente pour la première fois. Ceux-ci peuvent être épuisés avant la semaine de vente traditionnelle du Black Friday, il est donc préférable de profiter au maximum de ces premières offres du Black Friday.

En plus des réductions sur les manettes, il existe également un pack Spider-Man 2 PS5 disponible au prix de 499.99 $, qui comprend un nouveau jeu exclusif PS5. C'est une affaire intéressante, d'autant plus que le jeu se vend généralement à 70 $. Un autre pack comprenant le modèle PS2020 5 avec Call of Duty : Modern Warfare 3 sortira le 10 novembre chez Best Buy pour le même prix.

Source : IGN Deals, @IGNDeals sur Twitter