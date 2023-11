Nouvelles offres de contrôleurs DualSense révélées lors du Black Friday

By

Au cours de la semaine passionnante des ventes du Black Friday, les fans de PlayStation attendaient avec impatience une chose : la sortie de la manette DualSense. Enfin, l'attente est terminée et les joueurs peuvent désormais mettre la main sur cette manette innovante chez certains détaillants au Royaume-Uni, à partir de seulement 38.99 £. Les fans de Xbox ne doivent pas non plus se sentir exclus, car les manettes Xbox sont également disponibles au même prix pour une durée limitée.

Pour ceux qui envisagent de faire leurs courses sur ShopTo ce Black Friday, une offre encore plus alléchante les attend. Outre le contrôleur DualSense au prix de 39.85 £, les acheteurs recevront également une carte-cadeau de 5 £. C'est l'occasion idéale de se procurer cette manette très recherchée à un prix avantageux tout en bénéficiant d'un petit bonus supplémentaire.

Le Black Friday apporte une multitude d'offres intéressantes, et les amateurs de jeux ne devraient pas manquer cette occasion d'améliorer leur expérience de jeu. En plus des offres DualSense Controller, il existe des réductions fantastiques sur plusieurs autres produits PlayStation. Le contrôleur Midnight Black DualSense est actuellement à 35 % de réduction, tandis que les versions Cosmic Red, Nova Pink et Starlight Blue sont toutes réduites de 40 %, les ramenant à 64.99 £ chacune.

Mais ce n'est pas tout! Le Black Friday offre également une opportunité unique à ceux qui lorgnent sur la console PlayStation 5. ShopTo propose actuellement la PlayStation 5 avec un lecteur de disque pour seulement 359.95 £, soit une réduction incroyable de 110 £. Cette offre n’inclut pas les jeux, mais pour ceux qui recherchent des offres groupées, d’autres options sont disponibles.

FAQ:

Q : Où puis-je trouver les offres sur les manettes DualSense ?

R : Les offres DualSense Controller sont disponibles chez certains détaillants au Royaume-Uni, ainsi que sur le site Web ShopTo.

Q : Puis-je obtenir une carte-cadeau avec mon achat de manette DualSense sur ShopTo ?

R : Oui, si vous achetez la manette DualSense sur ShopTo ce Black Friday, vous recevrez une carte-cadeau de 5 £ avec votre achat.

Q : Y a-t-il d'autres offres PlayStation disponibles pendant le Black Friday ?

R : Oui, en plus des offres DualSense Controller, il existe des réductions sur la console PlayStation 5 avec lecteur de disque, ainsi que des prix réduits sur différentes couleurs de contrôleur DualSense.