Explorer le paysage changeant des prix des jeux vidéo

Lors d'un récent événement vitrine, Capcom a dévoilé le très attendu Dragon's Dogma 2, dont la sortie est prévue le 26 mars 2024. Cependant, l'annonce a également marqué un changement dans l'industrie, puisque ce jeu de rôle et d'action sera la première incursion de la société dans le marché des jeux à 70 $. échelle des prix. Les éditions standard pour les versions PS5, Xbox Series X/S et Steam du jeu sont toutes au prix de 70 $, tandis qu'une édition de luxe est disponible pour 80 $.

Depuis quelques années, l’industrie du jeu vidéo s’adapte progressivement à une nouvelle tendance tarifaire. Considéré comme la hausse des prix des vidéos « Triple A », le prix des jeux a augmenté, passant de la barre traditionnelle de 60 $ à 70 $. Capcom, connu pour des titres comme Street Fighter 6, s'était auparavant abstenu d'adopter cette nouvelle stratégie tarifaire. Cependant, avec la sortie de Dragon's Dogma 2, il semble que la société soit prête à tester ce niveau de prix plus élevé.

La décision de Capcom s'aligne sur les remarques de son président Haruhiro Tsujimoto lors du Tokyo Game Show en septembre, exprimant sa conviction que les prix des jeux vidéo sont « trop bas ». Tsujimoto a fait valoir que les coûts de développement des jeux ont grimpé en flèche par rapport au passé, alors que les prix des logiciels n'ont pas augmenté au même rythme. Il a suggéré qu’augmenter les prix serait une « option saine » pour l’industrie, compte tenu de la hausse des salaires et de la demande continue de jeux de haute qualité.

Même si certains peuvent s'interroger sur l'impact d'un éventuel ralentissement économique sur la vente de jeux plus chers, Tsujimoto reste confiant. Établissant des parallèles avec d'autres industries du divertissement, il a noté que les gens vont encore au cinéma et aux concerts pendant les récessions. Selon lui, les jeux de haute qualité continueront à se vendre quelle que soit la conjoncture économique.

Dragon's Dogma 2 rejoint une liste croissante de jeux au prix de 70 $, y compris des versions comme Starfield, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Forspoken, Dead Island 2, Hogwarts Legacy et Wild Heart. À mesure que le paysage du jeu évolue, il reste à voir comment les consommateurs réagiront à ces niveaux de prix plus élevés et si d’autres développeurs et éditeurs emboîteront le pas.

Questions fréquentes

1. Pourquoi les prix des jeux vidéo augmentent-ils ?

Selon des leaders de l'industrie comme le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, la hausse des coûts de développement des jeux vidéo et la nécessité de compenser l'augmentation des salaires sont des facteurs à l'origine de l'augmentation des prix des jeux vidéo. Ils soutiennent que les prix actuels ne reflètent pas les ressources nécessaires pour créer des jeux de haute qualité.

2. Le prix de 70 $ deviendra-t-il la nouvelle norme pour les jeux vidéo ?

Bien que plusieurs jeux aient adopté le prix de 70 $, il n’est pas encore clair si cela deviendra la nouvelle norme de l’industrie. Chaque éditeur et développeur évaluera probablement la réponse des consommateurs et les tendances du marché avant de décider de ses stratégies de tarification.

3. La hausse des prix des jeux affectera-t-elle les ventes de jeux en période de ralentissement économique ?

Les leaders du secteur comme Haruhiro Tsujimoto estiment que les jeux de haute qualité continueront à se vendre même en période de récession économique. Ils établissent des parallèles avec d’autres industries du divertissement dans lesquelles les gens continuent de s’adonner à des activités de loisirs malgré les difficultés économiques.

4. Existe-t-il d’autres modèles de tarification envisagés ?

Alors que 70 $ est actuellement le prix dominant pour de nombreux jeux, les développeurs et les éditeurs peuvent explorer des modèles de tarification alternatifs tels que des tarifs différenciés ou des services d'abonnement pour répondre à un plus large éventail de consommateurs et offrir différentes options d'achat. Cependant, l’industrie est encore dans une phase d’expérimentation et d’adaptation.