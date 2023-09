Patch 10.2 de World of Warcraft : Gardiens du Rêve

Les joueurs de World of Warcraft attendent avec impatience le prochain patch 10.2, intitulé Guardians of the Dream. Ce patch de contenu majeur emmènera les joueurs dans de nouvelles aventures dans le royaume magique du Rêve d'Émeraude.

Le Rêve d'Émeraude est une partie importante de l'histoire de World of Warcraft, intrinsèquement liée au monde d'Azeroth. Dans ce patch, les joueurs auront l'opportunité d'explorer une partie du Rêve à l'état pur, qui est la plus grande représentation du Rêve vue jusqu'à présent.

Guardians of the Dream introduira une nouvelle zone, offrant aux joueurs un nouvel environnement à explorer et dans lequel s'engager. De plus, il y aura de nouvelles activités mondiales, un raid et des cours de Dragonriding, des glyphes et des montures.

L'une des fonctionnalités clés de ce patch est l'événement public Superbloom. Les joueurs uniront leurs forces avec un ancien nommé Sprucecrown pour cultiver un arbre, obtenant ainsi des pouvoirs temporaires du Rêve pour les aider dans leur mission. Il y aura également une nouvelle faction appelée Dream Wardens, offrant aux joueurs une piste de renommée et des récompenses uniques.

Le patch approfondira l'histoire des Primalistes, qui ont captivé les méchants dans l'extension Dragonflight. Cela offre l'opportunité aux développeurs de jeux d'introduire de nouveaux ennemis et de nouveaux défis ancrés dans la conscience des joueurs.

Pour les fans de la race des elfes de la nuit, l'introduction de l'Arbre du Monde dans les Îles du Dragon ne remplace peut-être pas Darnassus, mais elle offre une nouvelle base d'opérations où ils peuvent commencer à panser les blessures qu'ils ont subies.

Bien que le boss final du raid Dragonflight n'ait pas encore été révélé, Blizzard a fait allusion à de futures possibilités d'histoire. Les joueurs peuvent s’attendre à ce qu’un autre patch majeur suive Guardians of the Dream, à mesure que l’histoire continue de se dérouler.

Le patch 10.1.7, qui comprend les quêtes Heritage Armor pour les Réprouvés et les elfes de la nuit, a déjà été lancé par Blizzard. La date de sortie de Guardians of the Dream n'a pas encore été annoncée, mais il sera bientôt disponible pour des tests sur les royaumes.

