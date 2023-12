Downtown Grind annonce la fermeture et le déménagement d'Elmira RISE

Dans une tournure surprenante des événements, Downtown Grind, un café populaire d'Elmira, New York, a annoncé sa fermeture et la vente de son entreprise. Cette nouvelle arrive quelques jours seulement après la cérémonie d'inauguration d'Elmira RISE, un nouvel établissement de café et de bar sec qui fonctionnait au sein de Downtown Grind.

Selon Seth Adams de Warnersway Real Estate and Property Management, la propriétaire, Elmira RISE, opérait sans le permis d'occupation nécessaire à l'intérieur de Downtown Grind. Adams lui-même n'était pas au courant de la nouvelle entreprise jusqu'à ce qu'il voie des articles de presse à ce sujet la semaine dernière, et même le propriétaire de Downtown Grind n'était pas au courant de la cérémonie d'inauguration.

Matthew Gutwillig, le propriétaire d'Elmira RISE, a confirmé qu'ils recherchaient activement un nouvel emplacement et qu'ils avaient l'intention de revenir bientôt. Il a été révélé qu'Elmira RISE avait un contrat de sous-location à court terme avec Downtown Grind, mais des circonstances imprévues les ont forcés à fermer temporairement jusqu'à ce qu'un nouveau lieu soit trouvé.

Elmira RISE avait des projets ambitieux, notamment proposer un service complet de café, un brunch et un bar sec, ainsi que des soirées amusantes. Cependant, en raison de la situation du permis et du manque de communication avec le propriétaire immobilier, Elmira RISE se retrouve désormais au milieu d'un processus de relocalisation.

La fermeture de Downtown Grind est également significative. Après cinq années de succès, le propriétaire a décidé de vendre l'entreprise. Adams a exprimé son espoir que le propriétaire revienne dans le futur, mais en attendant, des efforts sont déployés pour attirer une nouvelle entreprise sur place.

Bien que The Elmira Code Enforcement et le propriétaire de Downtown Grind n'aient pas répondu aux demandes de clarification, il est clair que les deux établissements subissent des changements importants. Les résidents d'Elmira et les amateurs de café attendent avec impatience des mises à jour sur l'avenir de Downtown Grind et la réouverture d'Elmira RISE dans un nouvel emplacement.