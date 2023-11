Le dernier patch de Dota 2 apporte des changements d'équilibre et des mises à jour passionnantes

Valve Software a publié le très attendu patch 7.42e pour Dota 2, suite à la conclusion de The International (TI) fin octobre. Alors que certains joueurs espéraient peut-être des changements plus importants, cette mise à jour se concentre sur les ajustements d’équilibrage et les ajustements de nombres. Cependant, il aborde la domination de certains héros de Force, tels que Bristleback, Chaos Knight et Spirit Breaker, dans le méta-jeu de TI 2023.

Les héros tankistes et infligeant de gros dégâts qui contrôlaient le jeu du début à la fin ont reçu des nerfs indispensables dans ce patch. Bristleback, connu pour sa construction Aghanim's Scepter-into-Bloodstone, a vu les dégâts maximum de son Quill Spray réduits. De plus, sa capacité Aghanim's Shard, Hairball, a désormais une portée d'incantation plus courte et un temps de recharge plus long. Le talent de niveau 20 de Bristleback, qui augmentait les dégâts de Quill Spray Stack, a également été affaibli.

Chaos Knight, qui était un choix populaire pour le rôle de porteur, a vu des ajustements dans sa durabilité et ses capacités agricoles. La pénalité de vol de vie contre les creeps pour Chaos Strike a été augmentée, ainsi qu'une augmentation significative du coût en mana pour Phantasm. Ces changements visent à réduire sa domination en début de partie et à rendre plus difficile le harcèlement de ses adversaires sur la voie.

Spirit Breaker, le héros de TI 2023, a fait face à des nerfs sur sa compétence Charge of Darkness et sa mise à niveau Aghanim's Sceptre. Le temps de recharge de Charge of Darkness a été augmenté, ce qui le rend moins pratique pour configurer des ganks. Greater Bash, son autre capacité de signature, a également été affaibli contre les creeps, ce qui rend plus difficile pour Spirit Breaker de nettoyer les vagues.

Parallèlement à ces ajustements, le patch 7.42e offre des buffs à plusieurs héros d'Agilité et d'Intelligence qui étaient éclipsés par la domination des héros de Force. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan et Timbersaw ont tous reçu des améliorations de leurs compétences et capacités, ce qui en fait des choix plus viables dans le méta-jeu.

En plus des changements de héros, ce patch introduit des ajustements sur les objets populaires et impopulaires. Main de Midas et Cœur de Tarrasque, couramment achetés pendant TI, ont reçu des nerfs pour réduire leur puissance. Pendant ce temps, les objets de combat sous-utilisés en début de partie ont été améliorés, augmentant ainsi leur pertinence et leur viabilité dans les matchs.

Avec ces changements d'équilibrage et ces mises à jour, la communauté Dota 2 peut s'attendre à un changement dans le méta-jeu, ouvrant des opportunités pour de nouvelles stratégies et sélections de héros. Les ajustements apportés dans le patch 7.42e visent à créer une expérience de jeu plus dynamique et diversifiée lors du prochain tournoi ESL One Kuala Lumpur 2023, où 12 équipes s'affronteront pour une part du prize pool d'un million de dollars américains.

QFP

Q : Quels changements ont été apportés aux héros populaires de Force ?

R : Bristleback, Chaos Knight et Spirit Breaker ont tous reçu des nerfs pour réduire leur domination dans le méta-jeu. Les dégâts et les bonus de talent de Bristleback's Quill Spray ont été réduits, le vol de vie de Chaos Knight contre les creeps a été pénalisé, et la charge et les capacités ultimes de Spirit Breaker ont vu leurs temps de recharge augmentés.

Q : Quels héros d'Agilité et d'Intelligence ont été améliorés ?

R : Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan et Timbersaw ont reçu des buffs pour améliorer leurs compétences et capacités, ce qui en fait des options plus viables dans le jeu.

Q : Des objets ont-ils été nerfés ou améliorés ?

R : Oui, les objets populaires tels que la Main de Midas et le Cœur de Tarrasque ont été nerfés, tandis que les objets de combat moins utilisés comme le Linceul éternel, l'Offrande de Vladimir et le Pavise ont été améliorés, augmentant ainsi leur efficacité dans les matchs.