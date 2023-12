Glace de feu et changement climatique : dévoiler l'impact potentiel de la fonte de l'hydrate de méthane

Une étude récente menée par le géologue Richard Davies et son équipe de l'université de Newcastle a mis en lumière le rôle potentiel de l'hydrate de méthane marin, communément appelé glace de feu, dans le changement climatique. L'hydrate de méthane, qui se forme à basse température et à haute pression sous le fond marin, est une combinaison de méthane et d'eau liquide qui crée une structure de glace semblable à une guimauve. Bien que la substance elle-même ne soit pas inflammable, du méthane est libéré lorsqu’elle fond. Les chercheurs ont découvert 23 grandes marques sur le fond marin au large des côtes mauritaniennes, suggérant la présence de quantités importantes de glace de feu qui avaient fondu et libéré du méthane.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, dont le potentiel de réchauffement est estimé 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. L’étude suggère que la fonte des glaces de feu pourrait contribuer à la libération de grandes quantités de méthane dans l’atmosphère, exacerbant ainsi le changement climatique. Alors que les scientifiques reconnaissent depuis longtemps l’existence de l’hydrate de méthane et son impact potentiel sur le réchauffement climatique, cette recherche montre que l’étendue de sa vulnérabilité à la fonte induite par le climat a peut-être été sous-estimée.

Les marques observées par Davies et son équipe indiquent que la glace de feu pourrait fondre à des profondeurs moins profondes qu'on ne le pensait auparavant, permettant au méthane de s'échapper dans l'océan et potentiellement d'atteindre l'atmosphère. Cette migration du méthane des eaux plus profondes vers des profondeurs moins profondes a le potentiel de contourner les mécanismes de confinement naturels, tels que la dégradation microbienne et la dissolution dans l’eau de mer. Par conséquent, la libération de méthane par les marques pourrait contribuer à l’amplification des effets du réchauffement climatique.

L’étude souligne l’importance de considérer la profondeur comme un facteur crucial pour comprendre le comportement du méthane et son impact sur le changement climatique. Alors que les parties les plus profondes de l’océan peuvent contenir et limiter les rejets de méthane, la migration du gaz vers des eaux moins profondes présente un plus grand risque de rejet dans l’atmosphère. Cette recherche souligne la nécessité d’approfondir les recherches sur l’étendue de la déstabilisation de l’hydrate de méthane et sa contribution potentielle aux futurs scénarios de changement climatique.

En conclusion, l’étude menée par Richard Davies et ses collègues apporte de nouveaux éclairages sur l’impact de la fonte des glaces sur le changement climatique. Les résultats suggèrent que des zones plus étendues d’hydrate de méthane sont susceptibles d’être déstabilisées qu’on ne le pensait auparavant, soulignant l’urgence de comprendre et de gérer ce puissant gaz à effet de serre afin d’atténuer les effets du réchauffement climatique.

