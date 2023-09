YouTuber technologique populaire met en garde contre l’achat du téléphone cryptographique Solana Saga

L'influenceur technologique Marques Brownlee, connu sous le nom de MKBHD sur YouTube, a déconseillé l'achat du téléphone à crypto-monnaie Solana Saga. Dans son examen, Brownlee a exprimé son mécontentement à l'égard du téléphone, déclarant qu'il est uniquement destiné à la pile de crypto-monnaie Solana et qu'il a des fonctionnalités limitées pour les utilisateurs grand public.

Brownlee a critiqué à la fois les fonctionnalités du smartphone et les capacités de cryptographie de la Solana Saga. Selon lui, la qualité de l'appareil photo était moyenne et la capacité de la batterie était insuffisante pour un téléphone de cette taille. De plus, la Solana Saga se connecte exclusivement à la blockchain Solana et ne prend pas en charge d'autres crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin ou Ethereum.

Il a décrit le téléphone comme étant au mieux « en avance sur son temps » et au pire « complètement inutile » pour les utilisateurs quotidiens. Bien qu'il loue la qualité de fabrication et l'interface logicielle épurée du téléphone, Brownlee a souligné que ces professionnels ne justifient peut-être pas son prix de 600 $, en particulier lorsqu'il existe des téléphones alternatifs disponibles avec de meilleures fonctionnalités et un coût inférieur.

La Solana Saga est livrée avec la Solana Mobile Stack, qui permet aux applications d'interagir avec la blockchain Solana. Il comprend également un coffre-fort de semences et un magasin d-apps répertoriant les applications de cryptographie populaires. Cependant, selon Brownlee, il est peu probable que ces fonctionnalités soient d'une utilité pratique pour la plupart des utilisateurs.

Bien que la Solana Saga puisse avoir un attrait de niche pour les amateurs de crypto-monnaie, Brownlee suggère d'envisager des options alternatives comme le Pixel 7 ou le prochain Pixel 8, qui offrent un meilleur rapport qualité-prix et des fonctionnalités plus polyvalentes.

Sources:

– Article source : [Titre de l’article original]

– Source de l’image : OSOM