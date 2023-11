Pourquoi devriez-vous envisager l'Asus ROG Ally au lieu d'une Nintendo Switch

Si vous envisagez de profiter d'une offre Black Friday sur une Nintendo Switch, nous avons une suggestion différente pour vous. Au lieu d'opter pour la console portable populaire, envisagez de jeter un œil à l'Asus ROG Ally, qui bénéficie actuellement d'une réduction de 100 £ et est au prix de 599 £. Bien que cela puisse sembler plus cher que la pire offre Switch, il existe des raisons impérieuses d’envisager cette alternative.

Premièrement, la Nintendo Switch est sur le marché depuis maintenant six ans et, malgré quelques améliorations, elle commence à montrer son âge. Ce n'était même pas une centrale électrique lors de sa première sortie en 2017. Les spéculations abondent sur le fait que Nintendo sortira une nouvelle console l'année prochaine, rendant la Switch actuelle encore plus obsolète. Alors, pourquoi investir dans du matériel obsolète qui deviendra probablement obsolète dans quelques mois ?

D’un autre côté, l’Asus ROG Ally vient d’arriver sur le marché et présente des spécifications impressionnantes. Avec une puce AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, cet appareil portable offre de meilleures performances pour les jeux multiplateformes par rapport au Switch. De plus, il est plus évolutif, ce qui rend le prix plus élevé plus justifiable.

Bien que vous n'ayez pas accès aux exclusivités Nintendo, l'Asus ROG Ally fonctionne sous Windows 11, ce qui en fait essentiellement un PC portable. Cela signifie que vous pouvez accéder à une vaste bibliothèque de jeux PC et les installer à partir de plateformes telles que Steam, Epic Games Store, etc. Construire une bibliothèque de jeux est plus rentable sur le ROG Ally que sur le Switch. De plus, si vous possédez déjà des jeux PC, il n'est pas nécessaire de les racheter.

Bien que le manque de titres Nintendo soit décevant, de nombreuses alternatives sont disponibles. Des jeux comme Tunic offrent une expérience mignonne et aventureuse similaire à celle de Zelda. De plus, le ROG Ally offre la possibilité de jouer à certains des meilleurs jeux PlayStation et Xbox, car ces plates-formes ont adopté la compatibilité PC.

En conclusion, si vous avez hésité à acheter une Nintendo Switch, l'Asus ROG Ally offre une alternative alléchante. Avec des spécifications supérieures et la polyvalence d'un ordinateur de poche, il offre une nouvelle expérience de jeu et la possibilité d'accéder à une plus grande variété de titres. Même si l'investissement initial peut être plus élevé, il garantit que vous ne vous retrouverez pas avec du matériel obsolète au bout de quelques mois.