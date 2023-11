Walmart possède-t-il AutoZone ?

Ces dernières années, il y a eu une certaine confusion et des spéculations concernant la propriété d'AutoZone, un détaillant populaire de pièces et d'accessoires automobiles. Une idée fausse courante est que Walmart, la société multinationale de vente au détail, est propriétaire d'AutoZone. Cependant, ce n'est pas le cas. Walmart ne possède pas AutoZone et les deux sociétés sont des entités distinctes.

AutoZone est une société cotée en bourse qui opère indépendamment de Walmart. Elle a été fondée en 1979 et s'est depuis développée pour devenir l'un des plus grands détaillants de pièces et d'accessoires automobiles de rechange aux États-Unis. Avec plus de 6,000 XNUMX magasins à travers le pays, AutoZone s’est imposé comme une destination incontournable pour les passionnés d’automobile et les mécaniciens bricoleurs.

D'autre part, Walmart est un géant de la vente au détail qui exploite un large éventail de magasins, notamment des supermarchés, des hypermarchés et des grands magasins. Bien que Walmart vende des produits automobiles, tels que de l'huile moteur, des batteries de voiture et des pneus, il ne possède pas AutoZone ni aucun autre grand détaillant de pièces automobiles.

FAQ:

Q : Puis-je trouver des pièces automobiles chez Walmart ?

R : Oui, Walmart propose une sélection de pièces et d'accessoires automobiles. Cependant, pour une gamme plus étendue et une expertise spécialisée, AutoZone et d'autres détaillants automobiles dédiés peuvent être une meilleure option.

Q : Existe-t-il des liens entre Walmart et AutoZone ?

R : Bien qu'il n'y ait aucun lien de propriété entre les deux sociétés, il convient de noter qu'AutoZone et Walmart peuvent entretenir des relations commerciales en tant que fournisseurs et distributeurs.

Q : AutoZone est-il une filiale de Walmart ?

R : Non, AutoZone n'est pas une filiale de Walmart. Elle fonctionne comme une société indépendante avec sa propre direction et ses propres actionnaires.

En conclusion, Walmart ne possède pas AutoZone. Les deux sociétés sont des entités distinctes dans le secteur de la vente au détail, AutoZone étant spécialisée dans les pièces et accessoires automobiles, tandis que Walmart propose une large gamme de produits, y compris certains articles automobiles. Il est important de clarifier ces idées fausses afin de garantir que des informations exactes soient partagées entre les consommateurs et les passionnés.