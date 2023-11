By

Walmart a-t-il quelque chose comme Prime ?

Dans le monde des achats en ligne, Amazon Prime est devenu synonyme de commodité et d'avantages. Avec sa livraison rapide, ses offres exclusives et son accès aux services de streaming, il n'est pas étonnant que de nombreux clients aient afflué pour devenir membres Prime. Mais qu’en est-il de Walmart ? Le géant de la distribution propose-t-il une offre similaire pour concurrencer Amazon Prime ? Découvrons-le.

Walmart+ : un concurrent de premier plan ?

Walmart a lancé son propre service d'abonnement appelé Walmart+ en septembre 2020. Bien qu'il vise à offrir une expérience similaire à Amazon Prime, il existe quelques différences clés. Walmart+ offre une livraison gratuite et illimitée sur les articles éligibles dans les magasins, des réductions sur le carburant et la commodité de Scan & Go dans certains magasins. Cependant, cela n’inclut pas les services de streaming comme Amazon Prime Video ou le streaming musical.

FAQ:

1. Combien coûte Walmart+ ?

L'abonnement Walmart+ coûte 12.95 $ par mois ou 98 $ par an, ce qui le rend légèrement moins cher que les frais annuels d'Amazon Prime de 119 $.

2. Walmart+ est-il disponible partout ?

Walmart+ est disponible aux États-Unis, mais la disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier en fonction de votre emplacement.

3. Quels sont les avantages de Walmart+ ?

Walmart+ offre une livraison gratuite illimitée sur les articles éligibles, des réductions sur le carburant dans les stations-service participantes et la commodité de Scan & Go pour les achats en magasin.

4. Puis-je annuler mon abonnement Walmart+ ?

Oui, vous pouvez annuler votre abonnement Walmart+ à tout moment. Il est toutefois important de noter que les frais d’adhésion ne sont pas remboursables.

Conclusion:

Bien que Walmart+ offre certains avantages qui peuvent rivaliser avec Amazon Prime, il n'est pas à la hauteur en termes de services de streaming. Si vous recherchez principalement une expédition rapide et des avantages en magasin, Walmart+ pourrait être une alternative appropriée. Cependant, si vous êtes intéressé par un forfait plus complet incluant du divertissement en streaming, Amazon Prime reste le premier choix. En fin de compte, la décision entre les deux dépendra de vos préférences et besoins personnels.