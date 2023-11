Le vaccin contre le zona vous empêche-t-il d’attraper le zona ?

Le zona, également connu sous le nom d'herpès zoster, est une infection virale douloureuse causée par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle. Elle touche généralement les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. La bonne nouvelle est qu’il existe un vaccin pour prévenir le zona, mais garantit-il une protection complète ? Examinons cette question et explorons les faits.

Le vaccin contre le zona, connu sous le nom de Zostavax, a été largement utilisé depuis son approbation par la Food and Drug Administration (FDA) en 2006. Cependant, en 2017, un vaccin plus efficace appelé Shingrix a été introduit, qui est désormais le choix privilégié pour prévenir le zona. . Les deux vaccins agissent en renforçant la réponse du système immunitaire au virus varicelle-zona.

Même si le vaccin contre le zona réduit considérablement le risque de développer un zona, il ne confère pas une immunité complète. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le vaccin Shingrix est efficace à environ 90 % pour prévenir le zona. Cela signifie que même si vous avez été vacciné, il existe toujours un faible risque que vous développiez l’infection. Cependant, si vous contractez le zona après avoir été vacciné, les symptômes sont généralement plus légers et la durée de la maladie est plus courte.

FAQ:

Q : Qui devrait recevoir le vaccin contre le zona ?

R : Le CDC recommande aux adultes âgés de 50 ans et plus de recevoir le vaccin Shingrix, qu'ils aient déjà eu le zona ou qu'ils aient reçu le vaccin précédent, Zostavax.

Q : Combien de doses de vaccin sont nécessaires ?

R : Le vaccin Shingrix est administré en deux doses, la deuxième dose étant administrée 2 à 6 mois après la première dose.

Q : Y a-t-il des effets secondaires ?

R : Comme tout vaccin, le vaccin contre le zona peut provoquer des effets secondaires, notamment des douleurs au site d’injection, des douleurs musculaires, de la fatigue et des maux de tête. Ces effets secondaires sont généralement légers et temporaires.

En conclusion, même si le vaccin contre le zona ne garantit pas une protection complète contre le zona, il est très efficace pour réduire le risque de développer l’infection. La vaccination est fortement recommandée aux personnes âgées de 50 ans et plus afin de minimiser la gravité et la durée des symptômes du zona. Consultez votre professionnel de la santé pour déterminer si le vaccin contre le zona vous convient.