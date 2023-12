Titre : Dévoilement des mystères : le télescope spatial James Webb est-il en orbite autour de la Terre ?

Introduction:

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait la une des journaux dans le monde de l'astronomie et de l'exploration spatiale. En tant que successeur du télescope spatial Hubble, le JWST promet de révolutionner notre compréhension de l'univers. Cependant, il semble y avoir une certaine confusion quant à son orbite. Dans cet article, nous approfondirons les subtilités de l'orbite du JWST, dissiperons les idées fausses et ferons la lumière sur sa mission révolutionnaire.

Comprendre le télescope spatial James Webb :

Le télescope spatial James Webb est un projet conjoint de la NASA, de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence spatiale canadienne (ASC). Il porte le nom de James E. Webb, qui a été administrateur de la NASA de 1961 à 1968. Le JWST est conçu pour être le télescope spatial le plus puissant jamais construit, permettant aux scientifiques d'observer l'univers avec des détails sans précédent.

En orbite autour du Soleil, pas de la Terre :

Contrairement à la croyance populaire, le télescope spatial James Webb ne tourne pas autour de la Terre. Au lieu de cela, il suit une trajectoire autour du Soleil, similaire à celle de notre planète. Le JWST sera positionné au deuxième point de Lagrange (L2), situé à environ 1.5 million de kilomètres (930,000 XNUMX miles) de la Terre. Ce point précis de l'espace permet au télescope de maintenir une position stable par rapport à la Terre et au Soleil.

Pourquoi L2 ?

Le choix de L2 comme orbite du JWST n'est pas arbitraire. Placer le télescope à cet endroit présente plusieurs avantages. Premièrement, cela permet au JWST de rester dans une position relativement constante par rapport à la Terre et au Soleil, minimisant ainsi le besoin de manœuvres de propulsion. Deuxièmement, étant protégé par la Terre de la chaleur et de la lumière du Soleil, le télescope peut maintenir un environnement stable et frais, crucial pour ses observations infrarouges. Enfin, l'orbite L2 offre une vue dégagée sur l'univers, libre des interférences de l'atmosphère terrestre et de l'éblouissement du Soleil.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q1 : Pourquoi le JWST n'orbite-t-il pas autour de la Terre comme le télescope spatial Hubble ?

R1 : Contrairement au télescope spatial Hubble, qui orbite autour de la Terre à une altitude relativement basse, les objectifs scientifiques du JWST exigent qu'il soit positionné plus loin de notre planète. Placer le JWST à L2 lui permet de surmonter les limitations posées par l'atmosphère terrestre et la proximité du Soleil.

Q2 : Comment le JWST atteindra-t-il son orbite en L2 ?

A2 : Le JWST sera lancé à bord d'une fusée Ariane 5 depuis la Guyane française. Après le lancement, il subira une série de manœuvres complexes, notamment des assistances gravitationnelles depuis la Lune, pour atteindre progressivement sa destination finale en L2.

Q3 : Le JWST reviendra-t-il un jour sur Terre pour des réparations ou des mises à niveau ?

R3 : Non, le JWST n'est pas conçu pour être entretenu par des astronautes comme le télescope spatial Hubble. Sa position en L2 le rend inaccessible aux missions humaines. Cependant, le JWST a été méticuleusement conçu et testé pour résister aux conditions difficiles de l’espace pendant sa durée de vie opérationnelle prévue.

Conclusion:

Le télescope spatial James Webb est sur le point de révolutionner notre compréhension de l’univers, mais il le fait depuis un point de vue unique. Positionné au deuxième point de Lagrange, le JWST nous fournira un aperçu sans précédent du cosmos, libéré des limitations de l'atmosphère terrestre et des interférences du Soleil. Alors que nous attendons avec impatience son lancement et ses découvertes ultérieures, l'orbite du JWST autour du Soleil nous permettra d'explorer les mystères de l'univers comme jamais auparavant.

Sources:

– NASA : https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html

– Agence spatiale européenne : https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb_overview