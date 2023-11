By

COVID commence-t-il par un mal de gorge ?

En pleine pandémie de COVID-19, il est crucial de rester informé des différents symptômes associés au virus. Bien que la fièvre, la toux et l’essoufflement soient des signes communément connus du COVID-19, des spéculations ont été émises quant à savoir si un mal de gorge pouvait également être un indicateur précoce. Examinons ce sujet et séparons les faits de la fiction.

Qu'est-ce que COVID-19?

Le COVID-19, abréviation de coronavirus Disease 2019, est une maladie respiratoire hautement contagieuse causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Il est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019 et s'est depuis propagé à l'échelle mondiale, entraînant des millions d'infections et de décès.

Premiers symptômes du COVID-19

Les premiers symptômes du COVID-19 les plus fréquemment signalés comprennent la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Cependant, à mesure que le virus continue d’être étudié, les chercheurs ont découvert que les symptômes peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre. Certaines personnes peuvent ressentir un mal de gorge comme l’un des premiers signes d’infection.

Le mal de gorge est-il un symptôme courant ?

Bien qu’un mal de gorge ne soit pas aussi courant que la fièvre ou la toux, il a été observé dans un nombre important de cas de COVID-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 13.9 % des patients ressentent un mal de gorge comme symptôme précoce. Cependant, il est important de noter qu’un mal de gorge ne suffit pas à lui seul à confirmer un diagnostic de COVID-19, car il peut également être causé par d’autres facteurs comme des allergies ou un rhume.

Quand faut-il s'inquiéter ?

Si vous développez un mal de gorge, il est essentiel de surveiller de près vos symptômes. S'il s'accompagne d'autres symptômes courants du COVID-19, tels que de la fièvre, de la toux ou une perte du goût ou de l'odorat, il est conseillé de consulter un médecin et de se faire tester pour le virus. De plus, si vous avez été en contact étroit avec une personne testée positive au COVID-19, il est essentiel de vous faire tester, quels que soient vos symptômes.

En conclusion

Même si un mal de gorge peut être un symptôme précoce du COVID-19, il n’est pas aussi répandu que la fièvre ou la toux. Si vous ressentez un mal de gorge ainsi que d’autres symptômes courants, il est important de prendre les précautions appropriées, comme s’isoler et se faire tester. N'oubliez pas de suivre les directives fournies par les autorités sanitaires et de rester vigilant afin de vous protéger et de protéger les autres de la propagation du virus.