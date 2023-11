Ai-je besoin d’un 3e vaccin contre le zona ?

Alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire la une des journaux, il est important de ne pas oublier les autres problèmes de santé. L’une de ces préoccupations concerne le zona, une infection virale douloureuse causée par le virus varicelle-zona, qui provoque également la varicelle. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux adultes âgés de 50 ans et plus de recevoir deux doses du vaccin contre le zona, connu sous le nom de Shingrix, pour se protéger contre cette maladie potentiellement débilitante. Cependant, une question courante qui se pose est de savoir si une troisième dose est nécessaire. Explorons ce sujet plus en détail.

Qu'est-ce que le vaccin contre le zona ?

Le vaccin contre le zona, Shingrix, est un vaccin très efficace qui aide à prévenir le zona et ses complications. Il est administré en deux doses, la deuxième dose étant administrée deux à six mois après la première. Shingrix est recommandé aux adultes âgés de 50 ans et plus, même s'ils ont déjà eu le zona ou ont reçu l'ancien vaccin contre le zona, Zostavax.

Pourquoi une troisième dose pourrait-elle être nécessaire ?

Bien que le schéma thérapeutique à deux doses de Shingrix offre une forte protection contre le zona, des études ont montré que l'efficacité du vaccin peut diminuer avec le temps. Le CDC recommande actuellement que les personnes modérément ou gravement immunodéprimées reçoivent une troisième dose du vaccin après avoir terminé la série initiale de deux doses. Cette dose supplémentaire vise à renforcer et à prolonger la réponse immunitaire, offrant ainsi une protection continue contre le zona.

Qui devrait envisager une troisième dose ?

Le CDC recommande spécifiquement une troisième dose de Shingrix aux personnes ayant subi une transplantation d'organe solide, une greffe de cellules souches hématopoïétiques ou ayant reçu un diagnostic de pathologies affaiblissant gravement le système immunitaire. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour déterminer si vous appartenez à cette catégorie et si une troisième dose vous convient.

Conclusion

Même si la majorité des individus n’auront pas besoin d’une troisième dose du vaccin contre le zona, ceux qui sont immunodéprimés peuvent bénéficier de la protection supplémentaire qu’il offre. Comme toujours, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé qui pourra évaluer votre situation individuelle et vous fournir des recommandations personnalisées. Restez informé, restez protégé et donnez la priorité à votre santé.