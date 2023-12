Le nouveau DJI Ronin 4D-8K Combo fait passer la réalisation cinématographique au niveau supérieur

By

DJI vient de lancer le très attendu Ronin 4D-8K Combo, une caméra révolutionnaire qui promet de changer le paysage du cinéma cinématographique. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa technologie de pointe, cette caméra offre aux cinéastes des possibilités créatives inégalées.

Contrairement à son prédécesseur, le Ronin 4D-8K Combo comprend désormais la caméra à cardan Zenmuse X9-8K, qui capture des images incroyablement détaillées jusqu'à une résolution 8K. Cette caméra est équipée d'une gamme de fonctionnalités qui garantissent des images fluides et stables, notamment une clé de licence 4D Raw pour l'enregistrement ProRes Raw, une caméra sur l'axe Z/une stabilisation de cardan à 3 axes pour un contrôle précis et un télémètre LiDAR/module de mise au point qui assure une mise au point précise à chaque fois.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Ronin 4D-8K Combo est l'inclusion de l'objectif DJI DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH, offrant aux cinéastes une flexibilité supplémentaire pour capturer la photo parfaite. Cet objectif permet des options de distance focale supplémentaires, élargissant les possibilités créatives et permettant aux cinéastes de capturer un plus large éventail de perspectives.

Autre caractéristique notable, la compatibilité du Ronin 4D-8K Combo avec l'ensemble de l'écosystème DJI Ronin. Les cinéastes peuvent facilement intégrer le Ronin 4D-8K Combo avec d'autres accessoires DJI tels que l'unité d'extension Flex, le moteur de mise au point et la plaque d'extension, élargissant ainsi les capacités de ce puissant système de caméra.

Avec ses impressionnantes capacités vidéo 8K, le Ronin 4D-8K Combo ouvre un monde de possibilités aux cinéastes en termes de qualité d'image et de flexibilité de post-production. La caméra prend en charge l'enregistrement ProRes Raw jusqu'à une résolution de 8K à 30 ips, et avec le lecteur ProSSD de 1 To inclus, les cinéastes peuvent capturer en toute transparence des séquences de haute qualité sans avoir besoin de périphériques de stockage supplémentaires.

En conclusion, le DJI Ronin 4D-8K Combo est sur le point de révolutionner l'industrie cinématographique avec ses fonctionnalités avancées et sa qualité d'image exceptionnelle. Que vous soyez un cinéaste professionnel ou un passionné en herbe, cette caméra offre une expérience cinématographique inégalée qui élèvera vos projets créatifs vers de nouveaux sommets.