5 smartphones indispensables pour faire du shopping à Diwali

Diwali, la fête des lumières, approche à grands pas. En Inde, c'est une tradition d'échanger des cadeaux avec ses proches lors de cette occasion spéciale. Si vous cherchez à offrir un cadeau aux membres de votre famille ou même à votre petit ami ou petite amie, voici quelques-uns des derniers combinés que vous pouvez envisager. Ces smartphones constituent non seulement d'excellents cadeaux, mais sont également dotés de fonctionnalités impressionnantes qui seront certainement un succès.

1. Apple iPhone 15 : Apple a lancé la série iPhone 15 en septembre. Vous pouvez offrir aux personnes spéciales de votre vie l’iPhone 15, qui commence au prix de 79,900 48 INR. Ce smartphone est livré avec un chargeur USB Type-C, un appareil photo principal de 16 MP et une puce A75,000. Avec les offres bancaires, vous pouvez l'obtenir à environ XNUMX XNUMX INR.

2. iPhone 14 Plus : Si vous recherchez un smartphone avec un grand écran et une batterie puissante, l'iPhone 14 Plus est disponible sur Flipkart pour 63,999 1,000 INR. Les titulaires de carte de crédit SBI peuvent bénéficier d'une réduction de 15 12 INR. Il dispose d'une puce A12 et d'un double appareil photo XNUMX+XNUMXMP.

3. OnePlus 9 : Si vous souhaitez offrir un dernier téléphone pliable, OnePlus propose une excellente option. Le nouveau OnePlus 9 est livré avec une configuration à trois caméras qui capture de superbes photos. Son prix est de 1,39,999 XNUMX XNUMX INR.

4. Samsung Galaxy Z Flip 5 : Ce smartphone est disponible pour 99,999 8 INR. Il présente un design pliable compact, un grand écran de couverture, un SoC phare Snapdragon 2 Gen 8 et un indice de résistance à l'eau IPXXNUMX.

5. Pixel 8 : vous pouvez également offrir la dernière catégorie Pixel de Google. Le Pixel 8 Pro offre une qualité d’appareil photo encore meilleure que celle de l’iPhone. En Inde, le Pixel 8 commence à 75,999 XNUMX INR.

Ces téléphones ne sont pas les seules options disponibles. Vous pouvez également envisager d'offrir le Nothing Phone 2, l'iQOO 11, le Xiaomi 13 Pro ou d'autres smartphones actuellement disponibles lors des soldes festives et de Diwali sur divers sites de commerce électronique. Profitez des réductions attractives proposées sur les smartphones en cette période de fêtes.

FAQ:

Q : Quels sont les meilleurs smartphones à offrir pour Diwali ?

R : Certains des meilleurs smartphones à considérer pour les cadeaux de Diwali sont l'Apple iPhone 15, l'iPhone 14 Plus, le OnePlus 9, le Samsung Galaxy Z Flip 5 et le Google Pixel 8.

Q : Quelles sont les fonctionnalités remarquables de l’iPhone 15 ?

R : L'iPhone 15 est livré avec un chargeur USB Type-C, un appareil photo principal de 48 MP et une puce A16.

Q : Quel est le prix de départ de l’iPhone 14 Plus ?

R : L’iPhone 14 Plus est disponible à partir de 63,999 XNUMX INR.

Q : Les smartphones mentionnés dans l'article bénéficient-ils de réductions ?

R : Oui, certaines offres et réductions sont disponibles sur certains smartphones, comme les offres bancaires ou les réductions spécifiques aux cartes de crédit.