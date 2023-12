La nouvelle saison 5 de Disney Speedstorm étend le monde gelé

Disney Speedstorm, le populaire jeu de course de kart, célèbre le 10e anniversaire de Frozen avec la sortie très attendue de la saison 5. Gameloft, le développeur du jeu, a annoncé que la nouvelle saison proposera un contenu passionnant inspiré du film d'animation bien-aimé.

Lancée le 30 novembre, la saison 5 introduira un tout nouveau pass de saison que les joueurs pourront parcourir tout en profitant de nouvelles pistes se déroulant dans le monde enchanteur de Frozen. De plus, un total de huit nouveaux personnages, dont les favoris populaires de Frozen comme Kristoff, Olaf, Anna, Elsa et Hans, rejoindront la liste des courses tout au long de la saison.

Mais l'excitation autour du thème de La Reine des Neiges ne s'arrête pas là. Gameloft a également prévu des événements à durée limitée au cours de la saison 5 qui permettront aux joueurs de débloquer des personnages emblématiques tels que Wall-E, Oswald le lapin chanceux et son amoureuse Ortensia. Ces événements promettent d’ajouter une autre couche de plaisir et de défi pour le plaisir des joueurs.

De plus, sur la base des précieux retours de la communauté, Gameloft a apporté plusieurs mises à jour au jeu. Les joueurs peuvent désormais participer à des événements à durée limitée pour améliorer les pilotes de leur choix au lieu d'être limités à des événements prédéterminés. L'événement « Tout a commencé avec une souris » a également été amélioré, permettant aux joueurs de gagner des fragments de Mickey jusqu'au niveau 5, plutôt que d'être limités au niveau 3.

De plus, Gameloft a résolu les problèmes d'équilibrage de certains coureurs et réduit l'impact négatif des compétences rivales, comme la durée et la perte de vitesse. Ces améliorations visent à créer une expérience de jeu plus équitable et plus agréable pour tous.

Avec ses pistes immersives, ses personnages captivants et ses mises à jour passionnantes, Disney Speedstorm continue d'impressionner les joueurs et de maintenir sa position de solide pilote de kart. Ne manquez pas l'action de la saison 5 de Frozen : lancez-vous dans des courses palpitantes et débloquez du nouveau contenu dans cette aventure pleine d'adrénaline.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quand sortira la saison 5 de Disney Speedstorm ?

La saison 5 de Disney Speedstorm sera lancée le 30 novembre.

2. Quels personnages de Frozen seront ajoutés dans la saison 5 ?

La saison 5 présentera des personnages populaires de Frozen, notamment Kristoff, Olaf, Anna, Elsa et Hans.

3. Les joueurs peuvent-ils débloquer des personnages supplémentaires pendant la saison 5 ?

Oui, grâce à des événements à durée limitée, les joueurs auront la possibilité de débloquer des personnages supplémentaires tels que Wall-E, Oswald le lapin chanceux et Ortensia.

4. Quelles mises à jour ont été apportées au jeu en fonction des commentaires de la communauté ?

Gameloft a écouté les commentaires des joueurs et apporté des améliorations telles que l'autorisation d'événements à durée limitée pour améliorer les coureurs choisis, l'amélioration de l'événement "Tout a commencé avec une souris" et la résolution des problèmes d'équilibrage avec certains coureurs.

5. Disney Speedstorm vaut-il la peine d'être joué ?

Oui, Disney Speedstorm propose une expérience de course de kart engageante avec des pistes et des personnages captivants. D’après notre évaluation, il s’agit d’un solide pilote de kart qui vaut vraiment le détour. (Remarque : fournissez un lien vers la revue si disponible).