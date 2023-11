De nouveaux studios de jeux brillent aux TIGA Awards 2023

L'organisme professionnel britannique TIGA a récemment organisé sa cérémonie annuelle de remise de prix, récompensant les réalisations exceptionnelles dans l'industrie du jeu vidéo. Les prix de cette année ont mis en valeur l'innovation et la créativité des studios de jeux émergents, soulignant leurs contributions au paysage du jeu en constante évolution.

Les studios Dlala sont sortis vainqueurs de la cérémonie, qui ont remporté le prestigieux prix du jeu de l'année pour leur création captivante, Disney Illusion Island. Ce jeu enchanteur a non seulement remporté la plus haute distinction, mais a également décroché le titre de meilleur jeu social, captivant les joueurs par son gameplay immersif et son scénario captivant.

Ustwo Games est devenu un autre gagnant notable, gagnant une reconnaissance dans deux catégories. Avec son jeu stimulant Desta : The Memories Between, Ustwo Games a non seulement remporté le prix de la diversité, mais a également reçu le prix de la créativité dans les jeux. Desta : The Memories Between plonge dans de nouvelles dimensions de la narration, offrant aux joueurs une expérience de jeu nouvelle et immersive.

Sumo Digital, un studio de premier plan connu pour son savoir-faire exceptionnel, a remporté le prix du meilleur grand studio, témoignage de son dévouement et de son talent. De plus, ils ont également revendiqué l'honneur d'être le premier récipiendaire de la nouvelle catégorie Meilleure initiative de développement des talents. L'engagement de Sumo Digital à développer les talents et à favoriser la croissance au sein de l'industrie a reçu une reconnaissance bien méritée.

Les TIGA Awards 2023 ont introduit deux nouvelles catégories pour célébrer l'excellence dans différents domaines. Playground Games a remporté le prix Commitment to Workplace Wellbeing Award, démontrant ainsi son engagement à favoriser un environnement de travail positif. Pendant ce temps, Rocksteady Studios a reçu le prix Commitment to ESG pour ses pratiques durables et responsables.

La reconnaissance s'est étendue au-delà des studios à des personnes remarquables qui ont apporté une contribution significative à l'industrie du jeu vidéo. La directrice des ressources humaines de Playground Games, Geraldine Cross, a reçu le prix individuel exceptionnel, reconnaissant son leadership exceptionnel et sa contribution au succès de l'entreprise. Le PDG de Flix Interactive, John Tearle, a reçu le prix du leadership exceptionnel, récompensant son approche visionnaire du développement de jeux.

La cérémonie des TIGA Awards 2023 a été un franc succès, avec plus de 350 participants réunis au prestigieux Troxy London. Les gagnants de cette année représentent une nouvelle vague de talent et d'innovation dans l'industrie du jeu vidéo, repoussant les limites et captivant les joueurs du monde entier.

