Marvel Studios, connu pour sa série de succès au box-office, est désormais aux prises avec sa première déception majeure en 15 ans. Le dernier film de la franchise, The Marvels, a échoué en termes de performances au box-office, marquant un contraste significatif avec les réalisations précédentes du studio. Bien qu'il soit en salles depuis plus d'un mois, le film est en passe de devenir l'entrée la moins rentable de tout l'univers cinématographique Marvel, ne dépassant pas les 100 millions de dollars au niveau national et atteignant à peine 200 millions de dollars dans le monde.

La réponse de Marvel et Disney concernant ce revers a été loin d’être idéale. Au lieu d'accepter la situation, le studio a décidé d'arrêter la publication des chiffres du box-office international de The Marvels. Cette décision est une déception pour les fans, qui s'attendaient à ce que le studio adopte une approche plus proactive pour remédier à la sous-performance du film.

La stratégie marketing de The Marvels a également montré des prises de décision discutables. Avant sa sortie, la campagne promotionnelle a été modifiée pour mettre fortement l'accent sur Captain Marvel, avec des images de ses scènes dans Avengers : Endgame étant mises en évidence. De plus, le studio a commis l'erreur sans précédent de gâcher une apparition de Valkyrie de Tessa Thompson dans une bande-annonce préliminaire. Ces faux pas n'ont fait qu'ajouter aux inquiétudes croissantes concernant la réception du film.

Plutôt que de capitaliser sur des canaux de distribution alternatifs, tels que le streaming, Marvel et Disney semblent avoir abandonné leurs efforts pour sauver The Marvels. C'est une occasion manquée de ne pas souligner les aspects positifs du film, comme l'accueil favorable de ceux qui l'ont vu. Avec sa sortie éventuelle sur Disney+ et la nature interconnectée de l'univers cinématographique Marvel, les événements décrits dans The Marvels pourraient avoir un impact significatif sur les intrigues futures.

À mesure que Marvel Studios avance, il est essentiel pour eux de tirer les leçons de cette expérience et d’aborder les projets futurs avec un sens renouvelé du marketing et de la planification stratégique. Les Marvel ont peut-être trébuché, mais cela n'enlève rien à l'immense succès que le studio a remporté au fil des années.