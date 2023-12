Une découverte révèle que les condensats cellulaires sont des centres de signalisation importants

By

Selon une étude menée par des chercheurs de Weill Cornell Medicine, des molécules de signalisation connues sous le nom de phospholipides, dont on pensait auparavant qu'elles fonctionnaient principalement dans les membranes cellulaires, jouent un rôle important dans les condensats cellulaires. Cette découverte ouvre de nouvelles voies d'exploration en biologie cellulaire et pourrait également avoir des implications pour l'étude des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la SLA.

Les condensats cellulaires, également appelés condensats biomoléculaires, sont des compartiments à l'intérieur des cellules qui se comportent comme des gouttelettes d'huile dans l'eau. Ces condensats sont constitués de protéines et de molécules d’ARN qui se conglomérisent faiblement pour former des globules distincts au sein de la cellule. Ils possèdent des propriétés chimiques uniques qui diffèrent de celles de l’intérieur aqueux environnant de la cellule.

Il existe différents types de condensats, chacun ayant des fonctions différentes. Il a été constaté qu’ils concentrent des protéines qui travaillent ensemble pour soutenir les processus cellulaires et séquestrer les ARN pendant les périodes de stress cellulaire. De plus, les condensats sont désormais reconnus comme des sites potentiels de formation d'agrégats protéiques anormaux associés à des troubles neurodégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la SLA et la maladie de Huntington.

L'étude, publiée dans Nature Chemical Biology, a révélé que les condensats contiennent souvent des phospholipides aux côtés de leurs constituants protéiques et ARN. Ces condensats abritent également fréquemment des enzymes impliquées dans le traitement des phospholipides, ce qui indique un rôle jusqu'alors inconnu des condensats en tant que centres de signalisation des phospholipides. Les chercheurs ont pu manipuler le nombre et les propriétés des condensats en modifiant les niveaux de phospholipides.

"Cette découverte met en évidence les principaux sites de signalisation lipidique dans les cellules", a déclaré le Dr Samie Jaffrey, auteur principal de l'étude et professeur Greenberg-Starr au département de pharmacologie de Weill Cornell Medicine.

Le premier auteur de l'étude, le Dr Jason Dumelie, professeur de pharmacologie et membre du laboratoire Jaffrey de Weill Cornell Medicine, a également contribué à la recherche.