Une future mariée déçue souligne l’importance des essais de coiffure et de maquillage

Une future mariée nommée Florence Lucas est récemment devenue une sensation sur Internet après avoir partagé les résultats de son essai de coiffure de mariée sur TikTok. Dans la vidéo, qui a recueilli plus de 2 millions de vues, Lucas a exprimé son choc et sa déception face au résultat. Elle avait demandé Hollywood Waves, une coiffure vintage avec des vagues définies, mais le résultat final n'a pas répondu à ses attentes.

L'expérience de Lucas sert de récit édifiant pour les futures mariées, soulignant l'importance des essais de coiffure et de maquillage. Ces essais permettent aux mariées de s'assurer qu'elles seront à leur meilleur le jour de leur mariage. Selon The Knot, un test avec des professionnels de la coiffure et du maquillage peut aider les deux parties à comprendre et à se mettre d'accord sur le look souhaité. C’est également l’occasion d’évaluer la tenue du style tout au long de la journée.

Afin de réussir un essai de coiffure et de maquillage, Brides recommande de faire quelques recherches au préalable. Les mariées doivent rassembler des photos d'inspiration, prendre des notes sur les coiffures précédentes qu'elles ont aimées ou détestées et apporter tous les accessoires pour cheveux qu'elles envisagent d'utiliser. Il est également important que le styliste connaisse les détails spécifiques du mariage, tels que le lieu, le lieu et la robe de mariée.

Tout en gardant l’esprit ouvert, les mariées doivent être honnêtes et s’exprimer si quelque chose ne leur plaît pas pendant le procès. Il est crucial de communiquer avec le styliste et de lui fournir des commentaires pour obtenir les résultats souhaités.

Plusieurs TikTokers ont partagé leurs propres conseils d'essai dans la section commentaires de la vidéo de Lucas. Ils ont suggéré de trouver un styliste spécialisé dans les cheveux de mariée et dans le style spécifique souhaité. Rechercher les travaux antérieurs du styliste sur les réseaux sociaux peut également être utile.

En conclusion, la vidéo virale de Lucas rappelle aux futures mariées l'importance des essais de coiffure et de maquillage. Grâce à une communication et à des recherches efficaces, les mariées peuvent s’assurer que le look de leur mariage correspond à leurs attentes.