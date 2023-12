L'évolution des arbres de Noël : de l'Égypte ancienne à la capitale des arbres de Pennsylvanie

La tradition de la décoration des arbres de Noël a une histoire riche et fascinante qui remonte à l’Égypte ancienne. Cependant, c’est dans l’Allemagne du XVIe siècle que la tradition moderne telle que nous la connaissons aujourd’hui a commencé à prendre forme.

Les chrétiens allemands plaçaient des pyramides en bois ornées de conifères et de bougies à l'intérieur de leurs maisons pendant la période des fêtes. Lorsque les colons allemands ont émigré en Pennsylvanie, ils ont apporté avec eux cette tradition précieuse.

Bien que les colons allemands aient commencé à planter des arbres communautaires en Pennsylvanie dès 1747, la première exposition d'arbres de Noël enregistrée n'a eu lieu que dans les années 1830. Il a fallu plusieurs décennies supplémentaires pour que la population américaine dans son ensemble adopte cette nouvelle tradition, car beaucoup considéraient les arbres comme des symboles païens.

Le tournant s’est produit lorsque la reine Victoria d’Angleterre a popularisé les arbres de Noël. En 1846, un dessin représentant Victoria et sa famille rassemblés autour d'un arbre décoré est publié dans le London News. Cette image a influencé les Américains de la côte Est, qui ont adopté avec enthousiasme la « mode » d’avoir des arbres de Noël chez eux.

Les ornements ont commencé à être largement utilisés en Amérique dans les années 1890, et les arbres plus hauts atteignant les plafonds des maisons et des bâtiments sont devenus de plus en plus appréciés.

À mesure que l’électricité se généralisait, des guirlandes lumineuses ont été introduites sur les arbres de Noël, offrant ainsi une alternative plus sûre à l’utilisation traditionnelle des bougies. Cette innovation a permis des affichages plus grands et plus lumineux.

Aujourd’hui, la tradition des arbres de Noël continue de prospérer aux États-Unis. L'arbre de Noël emblématique de la ville de New York au Rockefeller Center, datant de 1931, est un symbole de la période des fêtes. De nombreuses autres villes et villages à travers le pays possèdent également des arbres de Noël communautaires et organisent des cérémonies d'illumination des arbres pour marquer le début des festivités.

La Pennsylvanie, souvent surnommée la « capitale mondiale de l’arbre de Noël », entretient un lien étroit avec la tradition. Selon la National Christmas Tree Association, la Pennsylvanie se classe au deuxième rang national pour la production d’arbres de Noël. L’État a également fourni à la Maison Blanche le plus grand nombre d’arbres de Noël officiels de l’histoire, les arbres de l’État Keystone ayant été choisis 11 fois. En 2022, l'arbre de Noël officiel de la Maison Blanche a été cultivé par Evergreen Acres Christmas Tree Farm à Auburn, en Pennsylvanie, ce qui en fait le grand champion du concours annuel de la National Christmas Tree Association.

Le comté d’Indiana, en Pennsylvanie, a la distinction d’être nommé « capitale mondiale de l’arbre de Noël ». Rien qu'en 1956, environ 700,000 XNUMX arbres ont été coupés dans ce comté, ce qui lui a valu ce titre prestigieux.

Depuis ses modestes débuts dans l’Égypte ancienne jusqu’aux grandes expositions en Pennsylvanie, l’évolution des arbres de Noël met en valeur l’esprit durable de la période des fêtes.

