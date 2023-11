Mise à jour de Diablo IV Saison 2 : une nouvelle vague de contenu

Diablo IV, le jeu de rôle et d'action très attendu, a fait des vagues dans la communauté des joueurs avec sa Saison du Sang. Cette deuxième saison a apporté une pléthore de changements d’équilibrage et d’améliorations de la qualité de vie, pour le plus grand plaisir des joueurs. Aujourd'hui, quelques semaines après le lancement de la saison, le développeur Blizzard a publié un correctif de suivi qui promet des mises à jour et un service aux fans encore plus excitants.

L'un des points forts de cette mise à jour est la réintroduction des buffs Malins de la première saison sous la forme de cinq anneaux uniques, un pour chaque classe. Ces buffs bien-aimés ont conquis le cœur des joueurs et Blizzard y a vu une opportunité de ramener la joie au-delà de la saison à durée limitée. Les anneaux, dont Ring of Red Furor, Iridescent Loop de Tal Rasha, Airidah's Inexorable Will, Writhing Band of Trickery et Ring of the Sacrilegious Soul, offrent des qualités uniques et puissantes qui améliorent l'expérience de jeu de chaque classe.

De plus, la sortie de cette mise à jour apporte plusieurs corrections de bugs et améliorations de gameplay. Un changement notable est l’augmentation de la santé des piliers pour l’événement Sanguine Battery, ce qui rend l’événement plus difficile pour les joueurs. De plus, le combat contre le boss de Lord Zir a été ajusté pour garantir que les ennemis supplémentaires soient correctement étourdis lorsque Zir est chancelant. Le comportement de Lilith a également été ajusté, l'empêchant d'effectuer des attaques à zone d'effet après avoir été éliminée lors de la première phase d'Écho de Lilith.

Avec toutes ces mises à jour passionnantes, les joueurs attendent avec impatience ce que ce patch leur réserve. Qu'il s'agisse des nouveaux anneaux uniques passionnants ou des diverses corrections de bugs, la mise à jour de la saison 2 de Diablo IV promet de garder les joueurs engagés et immergés dans le monde de Sanctuary.

FAQ:

Q : Les anneaux malins sont-ils disponibles dans les royaumes saisonniers et éternels ?

R : Oui, les anneaux malins peuvent désormais être obtenus dans les royaumes saisonniers et éternels, permettant aux joueurs de profiter de leurs buffs préférés au-delà de la saison à durée limitée.

Q : Quelles sont les corrections de bugs apportées par le dernier patch ?

R : Le dernier patch introduit diverses corrections de bugs, notamment une augmentation de la santé des piliers pour l'événement Sanguine Battery, un étourdissement approprié d'ennemis supplémentaires dans le combat contre le boss Lord Zir et des ajustements du comportement de Lilith, entre autres.

Q : Y a-t-il un prérequis spécifique pour tenter la quête saisonnière Bataille de la peur et de la foi ?

R : Oui, les joueurs doivent terminer le chapitre 3 de la saison avant de tenter la quête saisonnière Bataille de la peur et de la foi.

Q : Les marqueurs de quête resteront-ils en place si je quitte la zone au cours de plusieurs quêtes ?

R : Oui, les marqueurs de quête resteront désormais en place même si vous quittez la zone au cours de plusieurs quêtes, offrant ainsi une expérience de jeu plus pratique et rationalisée.