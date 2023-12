Apple offrira 25 heures de Xcode Cloud gratuitement avec l'adhésion

Résumé :

Apple a annoncé qu'à partir de janvier 2024, tous les abonnements au programme pour développeurs Apple incluront 25 heures de calcul de Xcode Cloud sans frais supplémentaires. Cette décision vise à fournir aux développeurs des outils basés sur le cloud pour le développement d'applications, les tests et la gestion des commentaires des utilisateurs. Initialement, Apple avait prévu de facturer 15 $ par mois pendant 25 heures, mais ce niveau sera désormais gratuit. La société continuera à proposer des heures de calcul dans le cadre de son adhésion au programme pour développeurs.

Titre:

Le programme pour développeurs Apple offrira des heures gratuites de calcul Xcode Cloud

Lors d'un développement récent, Apple a révélé qu'il offrirait gratuitement 25 heures de calcul de Xcode Cloud à tous les membres du programme pour développeurs Apple à partir de janvier 2024. Cette décision constitue un coup de pouce significatif pour les développeurs d'applications, qui auront désormais accès au cloud. des outils basés sur des outils sans aucun coût supplémentaire.

Xcode Cloud est conçu pour aider les développeurs à créer des applications, à exécuter des tests automatisés, à fournir des applications aux testeurs et à gérer les commentaires des utilisateurs. Depuis son introduction en 2021, Xcode Cloud a joué un rôle crucial dans la rationalisation du processus de développement pour les développeurs.

Initialement, Apple offrait gratuitement aux développeurs 25 heures de Xcode Cloud par mois. Cependant, cette offre devait bientôt prendre fin. La décision d'Apple de continuer à offrir des heures de calcul gratuites dans le cadre de l'adhésion au programme pour développeurs garantit que les développeurs peuvent tirer parti des avantages de Xcode Cloud sans encourir de frais supplémentaires.

Les heures de calcul sont calculées en fonction du temps requis pour exécuter des tâches spécifiques dans le cloud, telles que la création d'applications et l'exécution de tests. Apple suit l'utilisation des heures de calcul via App Store Connect et l'application Apple Developer.

Cette annonce devrait être bien accueillie par les développeurs qui utilisent Xcode Cloud comme outil essentiel dans le processus de développement d'applications. L'inclusion de 25 heures de calcul par mois en tant que fonctionnalité standard de l'adhésion au programme pour développeurs élimine toute charge financière à laquelle les développeurs auraient pu être confrontés.

Pour ceux qui sont déjà abonnés gratuitement à Xcode Cloud, aucune autre action n'est requise. Et pour ceux qui n'ont pas encore essayé Xcode Cloud, c'est l'occasion idéale de commencer à créer des applications gratuitement en quelques minutes seulement.

En plus de l'offre gratuite, Apple continuera de proposer d'autres forfaits d'heures de calcul aux développeurs qui ont besoin d'une utilisation plus étendue. Ceux-ci incluent 100 heures de calcul pour 50 $ par mois, 250 heures pour 100 $ par mois et 1,000 400 heures pour XNUMX $ par mois.

Dans l’ensemble, cette décision d’Apple démontre son engagement à soutenir les développeurs et à favoriser l’innovation dans la communauté des développeurs d’applications. En rendant Xcode Cloud plus accessible, Apple permet aux développeurs de créer des applications de haute qualité de manière plus efficace et efficiente.

