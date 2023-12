Détroit connaît une baisse significative des taux de criminalité pour 2023

Résumé : La ville de Détroit célèbre une étape importante alors que le taux d'homicides tombe à son plus bas niveau en 60 ans. Les dirigeants de la ville et du comté se sont réunis pour former une coalition visant à réduire la criminalité dans la région, ce qui a entraîné une diminution significative des incidents violents. Des stratégies clés, telles que les dossiers virtuels et le recrutement de juges invités, ont contribué à réduire l'arriéré des affaires et à accélérer le système de justice pénale. Le financement de l’État a également joué un rôle crucial en soutenant les efforts d’application de la loi, notamment en recrutant davantage de policiers et en accordant des augmentations de salaire. Le succès de cette approche collaborative indique que le programme de réduction de la criminalité de la ville est efficace.

Détroit est depuis longtemps aux prises avec des taux de criminalité élevés, mais les efforts récents ont donné des résultats prometteurs. Les détournements de voitures ont diminué de 36 pour cent, les homicides de 18 pour cent et les fusillades non mortelles de 13 pour cent par rapport à l'année précédente. Le chef de la police de Détroit, James White, attribue ces chiffres aux efforts concertés des dirigeants de la ville et du comté, qui ont donné la priorité au retour du système de justice pénale aux opérations d'avant la pandémie.

Le partenariat entre les forces de l'ordre, le pouvoir judiciaire et le bureau du procureur a joué un rôle déterminant dans l'obtention de ces résultats positifs. Des juges comme William McConico et Patricia Fresard ont pris en charge une charge de travail importante, réduisant ainsi les arriérés et permettant des procès plus efficaces. Le directeur du comté de Wayne, Warren Evans, a également joué un rôle en augmentant la rémunération des procureurs, leur permettant ainsi de réduire efficacement leur propre arriéré.

La baisse substantielle des taux de criminalité peut être attribuée à divers facteurs, notamment la présence accrue des forces de l'ordre dans les rues et le traitement rapide des affaires. Le financement de l’État a joué un rôle essentiel en fournissant les ressources nécessaires à la police pour reprendre sa lutte contre la criminalité.

Alors que la ville célèbre cette victoire, le maire Mike Duggan a souligné l'importance de maintenir cet élan. « La récompense d'un bon travail est davantage de travail », a déclaré le chef White, laissant entendre que des efforts concertés supplémentaires seront nécessaires pour maintenir ces faibles taux de criminalité. La communauté reste optimiste quant au fait que cette tendance positive se poursuivra et contribuera à un environnement plus sûr pour les résidents de Détroit.